Rays y autoridades anuncian acuerdo tentativo de 2.300 millones para estadio nuevo

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Los Cachorros de Chicago y los Rays de Tampa son presentados antes del juego del lunes 6 de abril de 2026 en St. Petersburg, Florida (AP Foto/Chris O'Meara, archivo) AP

El memorando de entendimiento no vinculante entre los Rays, el condado de Hillsborough y la ciudad de Tampa detalla los costos de un estadio, que incluirían 967 millones de dólares provenientes de impuestos. Se espera que los funcionarios electos de la ciudad y del condado voten el acuerdo en reuniones separadas la próxima semana.

“Los Rays, con respeto pero con firmeza, alientan al condado de Hillsborough y a la ciudad de Tampa a aprobar el memorando y hacer posible un Hogar Permanente para los Rays de nuestra comunidad, dar nueva vida al campus Dale Mabry de Hillsborough College y crear un nuevo vecindario financiado de manera privada que sea un destino acogedor e inclusivo para trabajar, vivir, aprender y disfrutar”, enfatizó el director genral de los Rays, Ken Babby, en un comunicado:

A principios de este año, los propietarios de los Rays llegaron a un acuerdo con Hillsborough College para construir el estadio y un distrito de espectáculos de uso mixto en el campus de la institución, además de renovar algunos de los edificios del colegio.

El predio está ubicado junto a las instalaciones de entrenamiento de primavera de los Yankees de Nueva York y al otro lado de la autopista del Raymond James Stadium, sede de los Buccaneers de Tampa Bay en la NFL.

Los Rays han dicho que esperan tener el nuevo estadio construido en un plazo de tres años.

Desde que el equipo saltó al terreno en 1998, ha jugado en el Tropicana Field de St. Petersburg, salvo por el traslado de los partidos como local al Steinbrenner Field de los Yankees en 2025 tras los daños causados en su casa por un huracán.

El contrato de arrendamiento de los Rays se extiende al menos hasta la temporada 2028. El equipo regresó al Tropicana el mes pasado para el inicio de esta temporada. Una propuesta de remodelación por 1.300 millones de dólares para un nuevo estadio adyacente al Tropicana se vino abajo el año pasado, lo que reavivó las dudas sobre el futuro del equipo, que fue comprado en septiembre pasado por un grupo encabezado por Patrick Zalupski. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP