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Rays vencen 6-3 a Marlins para conseguir su victoria 18 en sus últimos 22 juegos

ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — El dominicano Junior Caminero y el cubano Yandy Díaz conectaron el domingo jonrones y los Rays de Tampa Bay lograron su 18.ª victoria en sus últimos 22 juegos con un triunfo por 6-3 sobre los Marlins de Miami.

El tercera base de los Rays de Tampa Bay, Junior Caminero, reacciona luego de que el equipo derrotara a los Marlins de Miami durante un partido de béisbol el domingo 17 de mayo de 2026, en St. Petersburg, Florida. (Foto AP/Chris OMeara)
El tercera base de los Rays de Tampa Bay, Junior Caminero, reacciona luego de que el equipo derrotara a los Marlins de Miami durante un partido de béisbol el domingo 17 de mayo de 2026, en St. Petersburg, Florida. (Foto AP/Chris O'Meara) AP

Caminero pegó su 12.º jonrón de la temporada en la primera entrada, un batazo solitario al jardín izquierdo. El jonrón solitario de Díaz llegó en la quinta entrada para los Rays, que ganaron dos de tres en la serie.

Drew Rasmussen (4-1) permitió dos carreras y siete hits en 5 1/3 entradas por los Rays. Bryan Baker consiguió su 12.º salvamento de la temporada.

Abajo 2-1, los Rays llenaron las bases en la cuarta entrada ante el abridor dominicano de los Marlins, Eury Pérez (2-6). Díaz abrió con una base por bolas, Jonny DeLuca conectó un doble con un out y Cedric Mullins recibió boleto. Después de que Nick Fortes bateó para una jugada de selección, Taylor Walls conectó un triple productor que vació las bases para poner el marcador 4-2.

Xavier Edwards y el dominicano Otto Lopez conectaron sencillos productores en la tercera entrada por los Marlins. Kyle Stowers añadió un sencillo productor en la octava.

Pérez permitió cinco carreras y cinco hits, con cinco ponches, en cinco entradas.

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