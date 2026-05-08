americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Raley logra grand slam y jonrón de 3 carreras; Marineros vencen 12-8 a Medias Blancas

CHICAGO (AP) — Luke Raley impuso un récord personal con siete producidas al batear su primer grand slam y un jonrón de tres carreras para conducir el viernes a los Marineros de Seattle a una victoria por 12-8 sobre los Medias Blancas de Chicago.

Luke Raley, de los Marineros de Seattle, festeja luego de batear un jonrón de tres carreras ante los Medias Blancas de Chicago en el juego del viernes 8 de mayo de 2026 (AP Foto/Erin Hooley)
Luke Raley, de los Marineros de Seattle, festeja luego de batear un jonrón de tres carreras ante los Medias Blancas de Chicago en el juego del viernes 8 de mayo de 2026 (AP Foto/Erin Hooley) AP

Josh Naylor también conectó un cuadrangular de tres carreras y el dominicano Julio Rodríguez puso a Seattle al frente de manera definitiva con un leñazo en el inicio del quinto capítulo.

El novato de Chicago Munetaka Murakami se convirtió en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas en disparar un jonrón en el primer juego de ocho series consecutivas. Pegó un cuadrangular solitario ante Emerson Hancock (3-1) en la primera entrada.

Fue el 15º jonrón de Murakami, con lo que empató al cañonero de los Yankees Aaron Judge en el liderato de las Grandes Ligas.

Eddie Murray, miembro del Salón de la Fama, conectó jonrón en el juego inaugural de siete series consecutivas por Baltimore en 1987.

Raley conectó un lanzamiento de Sean Burke (2-3) en cuenta de 0-2 para un grand slam en la tercera entrada, lo que le dio a los Marineros una ventaja de 5-1. Seattle anotó su primera carrera en el segundo inning, cuando Cole Young recibió un pelotazo con las bases llenas.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Federico Valverde del Real Madrid festeja tras anotar un gol ante Girona en la Liga de España, el viernes 10 de abril de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)

Pelea en el Real Madrid: Valverde sufre lesión en la cabeza tras altercado con Tchouaméni

explota el vestuario del real madrid: pelea entre valverde y tchouameni desata crisis interna

Explota el vestuario del Real Madrid: pelea entre Valverde y Tchouaméni desata crisis interna

Por Redacción América Noticias Miami
El italiano Kimi Antonelli de la escudería Mercedes celebra tras ganar el Gran Premio de Miami el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Miami para su tercera victoria seguida en F1

Julián Álvarez del Atlético de Madrid durante el partido de semifinal de la Liga de Campeones contra Arsenal,el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)

Arsenal y Atlético intercambian goles de penal en empate 1-1 en ida de semifinales de Champions

Destacados del día

Marco Rubio asegura que Cuba rechazó 100 millones de dólares en ayuda humanitaria de EEUU

Marco Rubio asegura que Cuba rechazó 100 millones de dólares en ayuda humanitaria de EEUU

Cuba responderá militarmente: Bruno Rodríguez advierte sobre un baño de sangre

"Cuba responderá militarmente": Bruno Rodríguez advierte sobre un "baño de sangre"

EEUU busca quitar ciudadanía al exembajador Víctor Rocha por espiar 51 años para Cuba

EEUU busca quitar ciudadanía al exembajador Víctor Rocha por espiar 51 años para Cuba

Manuel Marrero pide viajar a Cuba para ayudar al pueblo mientras el turismo colapsa un 48%

Manuel Marrero pide viajar a Cuba "para ayudar al pueblo" mientras el turismo colapsa un 48%

Marco Rubio lanza dura ofensiva contra GAESA: Roban al pueblo cubano para enriquecer a unos pocos

Marco Rubio lanza dura ofensiva contra GAESA: "Roban al pueblo cubano para enriquecer a unos pocos"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter