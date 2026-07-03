Quién fue el ayatolá Ali Jamenei, que gobernó Irán con mano dura y desafió a EEUU

PERFIL – El ayatolá Ali Jamenei, entonces líder supremo de Irán, habla ante miles de personas reunidas en la Plaza del Imán en Isfahán, Irán, el 30 de octubre de 2001. (AP Foto, Archivo) AP

Su funeral, que se prolongará durante varios días, comienza el sábado, meses después de que fuera asesinado al inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán.

Jamenei tomó las riendas del país tras la muerte en 1989 del ayatolá Rujolá Jomeini, el fogoso ideólogo que encabezó el derrocamiento del sha e instauró el gobierno de clérigos musulmanes chiíes. A Jamenei, una figura más gris y con credenciales religiosas más débiles, le correspondió convertir esa visión revolucionaria en un aparato estatal.

Respaldó a una miríada de grupos armados en Oriente Medio, impulsó el programa nuclear de Irán y enfrentó con represiones varios movimientos de protesta. Aunque sus choques con Estados Unidos e Israel eran una fuente de apoyo en el país, finalmente condujeron a su caída.

Tras la guerra de la década de 1980 con Irak, Jamenei convirtió a la fuerza paramilitar Guardia Revolucionaria en el organismo más importante que apuntalaba su gobierno. La Guardia se transformó en un coloso militar y empresarial, la fuerza más selecta del país, con presencia en todos los sectores de la economía iraní.

Bajo el mandato de Jamenei, Irán también pasó por completo de la guerra convencional al apoyo de fuerzas aliadas, al construir el “Eje de la resistencia”.

Eso incluyó el respaldo al grupo político-paramilitar libanés Hezbollah, que expulsó a Israel del sur de Líbano en 2000 y desde entonces ha combatido repetidamente a las fuerzas israelíes.

Irán también ha apoyado a los rebeldes hutíes de Yemen, que en 2014 tomaron la capital del país y se mantuvieron durante más de una década en una guerra empantanada, y al grupo armado palestino Hamás, que ha combatido a Israel en la Franja de Gaza. Milicias respaldadas por Irán también libraron una insurgencia contra las fuerzas de Estados Unidos en Irak.

Sin embargo, las guerras en Oriente Medio desencadenadas por el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 pusieron en marcha el colapso de ese “Eje de la resistencia” y dejaron a Hamás y Hezbollah más debilitados.

Jamenei insistió en el derecho de Irán a un programa nuclear

Durante décadas, el líder restó importancia a las sanciones de la ONU y siguió adelante con el programa nuclear de Irán, que, según Estados Unidos y sus aliados, ocultó un proyecto secreto para construir un arma nuclear hasta 2003.

Jamenei emitió una fetua verbal, o dictamen religioso, según la cual las armas nucleares son contrarias al islam, pero prometió que el país nunca renunciaría a su derecho a desarrollar lo que calificó como un programa pacífico de energía nuclear.

En virtud de un acuerdo nuclear establecido en 2015, Irán aceptó reducir drásticamente sus reservas y el enriquecimiento de uranio a cambio del levantamiento de sanciones. Pero desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró a Washington del pacto en 2018 —una decisión celebrada por Israel—, Irán ha acumulado una reserva de uranio enriquecido a niveles cercanos a los de grado armamentístico. Israel y algunos funcionarios de Estados Unidos han manifestado su preocupación de que Teherán podría usarlo para construir armas nucleares si así lo decidiera.

Los bombardeos de Estados Unidos e Israel en 2025 y la guerra actual han tenido como objetivo el programa nuclear de Irán.

Su gobierno estuvo marcado por protestas multitudinarias y represiones

La represión política y la tambaleante economía de Irán han alimentado oleadas de protestas cada vez mayores.

En 2009, estallaron protestas cuando la oposición reformista afirmó que la victoria en la reelección del presidente de línea dura Mahmoud Ahmadinejad había sido amañada. Decenas de personas murieron y cientos fueron detenidas en una ofensiva.

En 2017 estallaron protestas económicas y las manifestaciones se intensificaron en 2019 por un aumento de los precios de la gasolina fijados por el gobierno. La represión gubernamental provocó la muerte de más de 300 personas, según activistas.

Las protestas estallaron de nuevo en 2022 por la muerte de Mahsa Amini, una joven detenida por no llevar correctamente el velo. Más de 500 personas murieron y decenas de miles fueron arrestadas cuando las fuerzas de seguridad arremetieron contra las manifestaciones.

A finales de 2025, estallaron protestas económicas que crecieron hasta convertirse en lo que parecía ser el mayor movimiento de protesta de la historia. Cientos de miles de personas en todo el país salieron a las calles, exigiendo el fin de la República Islámica. La ferocidad de la represión —varios activistas dicen que murieron al menos 7.000 personas— dejó atónitos a los iraníes.

No está claro qué viene después

La muerte de Jamenei plantea interrogantes sobre el futuro de la República Islámica. El hijo del difunto líder, el ayatolá Moytabá Jamenei, fue elegido como el próximo líder supremo. Pero se piensa que resultó herido en los ataques en los que murió su padre y no se le ha visto en público.

Cuando Trump inició la guerra actual, instó a los iraníes a “tomar el control de su gobierno”. Sin embargo, aún no ha habido señales de un levantamiento de ese tipo, ya que los sectores de línea dura se han congregado cada noche en las calles de Teherán.

Lo que ocurra después del entierro del difunto Jamenei puede depender en gran medida de organismos como la Guardia Revolucionaria, que ha demostrado repetidamente su disposición a usar una fuerza abrumadora para mantener el poder.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP