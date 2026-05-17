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Quero dispara jonrón decisivo y Medias Blancas vencen 9-8 a Cachorros en 10 entradas

CHICAGO (AP) — El cubano Edgar Quero conectó un jonrón de dos carreras en la décima entrada y los Medias Blancas vencieron 9-8 a los Cachorros el domingo en el juego decisivo de su primera serie entre vecinos de Chciago de la temporada.

Edgar Quero, izquierda, de los Medias Blancas de Chicago, es felicitado con un baño por parte de Colson Montgomery después de que los Medias Blancas derrotaran en juego de béisbol de Grandes Ligas a los Cachorros, el domingo 17 de mayo de 2026, en Chicago. (AP Foto/Nam Y. Huh)
Edgar Quero, izquierda, de los Medias Blancas de Chicago, es felicitado con un baño por parte de Colson Montgomery después de que los Medias Blancas derrotaran en juego de béisbol de Grandes Ligas a los Cachorros, el domingo 17 de mayo de 2026, en Chicago. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Al batear con Chase Meidroth en tercera y uno fuera, Quero envió una recta de 95,5 mph de Ryan Rolison (3-1) al jardín central para su primer jonrón del año. Quero terminó con tres imparables y tres carreras impulsadas, después de irse de 37-4 en sus 15 juegos anteriores.

Andrew Benintendi se fue de 3-3 y Miguel Vargas impulsó dos carreras, mientras los Medias Blancas cerraron una impresionante estadía en casa con marca de 7-2. Tyler Davis (2-1) consiguió tres outs para llevarse la victoria ante un lleno de 38.608 aficionados.

Los Medias Blancas tomaron ventaja de 7-4 con el primer cuadrangular de la trayectoria de Tristan Peters, un batazo de tres carreras ante Phil Maton en la octava. Pero los Cachorros empataron con el batazo de tres anotaciones de Michael Conforto frente al dominicano Seranthony Domínguez en la novena.

Michael Busch también se voló la barda por los Cachorros, líderes de la División Central de la Liga Nacional, que perdieron por sexta vez en ocho juegos. Alex Bregman tuvo dos hits y dos carreras impulsadas.

Busch conectó su cuarto jonrón después de que Nico Hoerner pegó un sencillo abriendo la primera entrada. El batazo de Busch, de 379 pies hacia el jardín derecho, extendió su racha embasándose a un récord personal de 18 juegos.

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