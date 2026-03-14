americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Quentin Grimes anota 28 y los 76ers 104-97 vencen a los Nets

FILADELFIA (AP) — Quentin Grimes anotó un máximo de la temporada de 28 puntos y los 76ers de Filadelfia resistieron para imponerse el sábado 104-97 a los Nets de Brooklyn.

Quentin Grimes (5), de los 76ers de Filadelfia, se eleva para tirar ante Noah Clowney, de los Nets de Brooklyn, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el sábado 14 de marzo de 2026, en Filadelfia. (Foto AP/Matt Rourke)
Quentin Grimes (5), de los 76ers de Filadelfia, se eleva para tirar ante Noah Clowney, de los Nets de Brooklyn, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el sábado 14 de marzo de 2026, en Filadelfia. (Foto AP/Matt Rourke) AP

Grimes capturó ocho rebotes para unos diezmados 76ers, que no contaron con Joel Embiid, Tyrese Maxey y Kelly Oubre Jr., entre otros jugadores. Justin Edwards aportó 19 puntos y sumó tres robos.

Danny Wolf registró 15 puntos y 10 rebotes para los Nets, que perdieron su tercer partido consecutivo. Josh Minott añadió 14 puntos.

Los 76ers llegaron al descanso con ventaja de 53-31. Un tiro libre de Adem Bona con 3:02 por jugar en el cuarto periodo le dio a Filadelfia una ventaja definitiva de 88-87.

Los Sixers lanzaron con 10,3 puntos porcentuales más de acierto en tiros de campo (46,3%) que los Nets (36,0%).

___

The Associated Press creó esta historia utilizando tecnología proporcionada por Data Skrive y datos de Sportradar.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

El uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, festeja tras anotar en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)

Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Destacados del día

Díaz-Canel advierte tras protestas en Morón: No habrá impunidad para vandalismo y violencia

Díaz-Canel advierte tras protestas en Morón: "No habrá impunidad para vandalismo y violencia"

Cubano enfrenta al presentador de CON FILO Michel Torres en La Habana y lo llama comunista descarado

Cubano enfrenta al presentador de CON FILO Michel Torres en La Habana y lo llama "comunista descarado"

Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

Cubanos incendian sede del Partido Comunista en Morón durante protestas masivas por apagones en Cuba

Cubanos incendian sede del Partido Comunista en Morón durante protestas masivas por apagones en Cuba

Joven herido de bala e incendio en sede del PCC durante protestas por apagones en Morón, Ciego de Ávila

Joven herido de bala e incendio en sede del PCC durante protestas por apagones en Morón, Ciego de Ávila

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter