¿Qué lugares permanecerán abiertos o cerrarán el Día del Trabajo en Estados Unidos?

La primera celebración del Día del Trabajo en Estados Unidos tuvo lugar en la ciudad de Nueva York el 5 de septiembre de 1882. Unos 10.000 trabajadores marcharon en un desfile organizado por la Central Labor Union y los Knights of Labor.

Un puñado de ciudades y estados comenzó a adoptar leyes que reconocían el Día del Trabajo en los años siguientes, pero pasó más de una década antes de que el presidente Grover Cleveland firmara una ley del Congreso en 1894 que estableció el primer lunes de septiembre como feriado legal.

Aunque muchos trabajadores tienen el día libre, la mayoría de los grandes negocios orientados al consumidor están abiertos e incluso ofrecen ventas promocionales para atraer a los clientes.

Esto es lo que estará abierto y cerrado en Estados Unidos este año en el Día del Trabajo:

Las oficinas gubernamentales, las oficinas de correos, los tribunales y las escuelas están cerrados.

Los mercados bursátiles y los bancos en Estados Unidos están cerrados el lunes.

Los servicios estándar de recogida y entrega de FedEx y UPS no estarán disponibles en el Día del Trabajo, aunque se ofrecerán algunos servicios críticos en determinadas ubicaciones.

Minoristas

Los almacenes del club de precios Costco estarán cerrados en el Día del Trabajo, pero la gran mayoría de los principales minoristas nacionales y las tiendas de comestibles estarán abiertos, y muchos ofrecerán ventas promocionales para atraer a los clientes. El horario puede variar según la ubicación, así que consulte su tienda local.

Viajes

A pesar de que muchas escuelas ya han reanudado las clases y los costos de viaje han aumentado con el incremento en los precios del combustible debido al conflicto en Irán, millones de estadounidenses saldrán a las carreteras y tomarán vuelos para escaparse durante el último gran fin de semana de viajes del verano.

AAA señala que los precios de los vuelos a los principales destinos nacionales son casi un 20% más altos que el año pasado y que las tarifas de los hoteles también han subido. El precio promedio en Estados Unidos de un galón de gasolina regular, según el club automovilístico, es de poco menos de 4,10 dólares, 90 centavos más que en la misma época del año pasado.

Sin embargo, para quienes viajan por mar, AAA indica que los cruceros que salen de puertos de Estados Unidos son alrededor de un 4% más baratos que el año pasado.

El club automovilístico no ofrece un pronóstico completo de viajes para el Día del Trabajo como lo hace para el Día de los Caídos y el 4 de julio. Pero sí brinda algunos consejos útiles para los viajeros.

AAA recomienda a los viajeros estar atentos al clima e inspeccionar los neumáticos, la batería y los niveles de líquidos del vehículo antes de realizar un viaje por carretera. También es una buena idea llevar un kit de emergencia con agua, bocadillos, una linterna y cables pasa corriente.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP