Pumas vence 2-0 a San Luis para sumarse a Chivas como los clasificados a la Liguilla en México

El ariete brasileño Juninho rompió el cero con un disparo junto al poste a los 41 minutos, luego de que el árbitro Luis Alfredo García recurrió al VAR para señalar una falta en el área sobre el paraguayo Robert Morales.

Carrillo aseguró el triunfo con un soberbio cobro de un tiro libre, que puso en la horquilla a los 87 minutos.

Gracias a su sexta jornada consecutiva sin derrota —cuatro triunfos y dos empates— Pumas se ubica provisionalmente en la 2da posición con 30 unidades, una por detrás del líder Chivas, que afrontará este sábado su duelo de la jornada como anfitrión del Puebla.

Con esta cantidad de puntos, el conjunto universitario se asegura de no ser desplazado de los ocho primeros que clasificarán de forma directa a la liguilla cuando se está realizando la 15ta jornada. Los Pumas son ya inalcanzables para Tigres, América, Atlas y León que están luchando por los últimos boletos.

Antes del comienzo de esta jornada Chivas era el único clasificado para los cuartos de final.

Del otro lado, San Luis complica sus aspiraciones al estancarse en la 15ta posición con 15 unidades.

Los visitantes fueron bien contenidos hasta la parte final de la primera mitad, en la que el zaguero español Juanpe Ramírez hizo contacto con un pie de Morales para que los árbitros encargados de la repetición avisaran a Luis Alfredo García que revisara la acción ante un posible penal.

El costarricense Keylor Navas lució con una prodigiosa atajada en los primeros minutos del complemento a un remate de cabeza con dirección de gol del brasileño Joao Pedro, quien se quedó en blanco para quedarse con 11 dianas en el curso, una menos de las que lleva el mexicano Armando “La Hormiga” González con las Chivas.

Carrillo tuvo la oportunidad de hacer el segundo tanto luego de que el árbitro Luis Alfredo García cambió su marcación de un segundo penal realizado sobre Morales para sancionar en cambio un tiro libre en el balcón del área que terminó en las redes.

En otro resultados, Mazatlán igualó en casa 1-1 con Querétaro.

Brian Rubio puso adelante a los Cañoneros frente a sus aficionados a los 30 minutos por la vía del penal. Alí Ávila igualó por esta misma opción a los 41.

Gallos marcha en la 13ra posición con 16 puntos; Mazatlán es 17mo con 12.

FUENTE: AP