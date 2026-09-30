Proyecto de ley de centros de datos fracasa en el Senado de EEUU antes de la elección intermedia

El Capitolio de Estados Unidos, el viernes 25 de septiembre de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib) AP

Los republicanos del Senado reservaron una de las últimas votaciones de la cámara para un proyecto de ley con el que esperaban subrayar los esfuerzos por abordar el impacto que los centros de datos tienen en las facturas mensuales de energía de los votantes, antes de salir de Washington para hacer campaña. El proyecto necesitaba 60 votos para avanzar, pero se quedó corto, con 57 votos a favor y 43 en contra.

El proyecto de ley es modesto. Exige que los reguladores de servicios públicos consideren adoptar una norma federal que cobre a los grandes clientes de electricidad una tarifa que cubra el costo de las mejoras del sistema necesarias para atenderlos. Los demócratas sostienen que, en la práctica, equivale a una sugerencia y que se necesita más. Los republicanos afirman que el proyecto envía un mensaje a los reguladores para que actúen.

El proponente del proyecto, el senador republicano de Ohio Jon Husted, enfrenta una dura contienda por la reelección y ha sido señalado en anuncios de campaña como la “cara de los centros de datos” por su rival demócrata, el exsenador Sherrod Brown.

“Todos ustedes saben que esta es la única opción disponible”, dijo Husted a los periodistas al defender su proyecto. “Que este proyecto se apruebe es la única manera de tener la oportunidad de demostrarle al pueblo estadounidense de qué lado están antes de las elecciones de mitad de mandato”.

La medida fue aprobada en la Cámara de Representantes con 417 votos a favor y 3 en contra. Necesitaba el apoyo de al menos siete senadores demócratas para pasar a una votación final, pero eso no ocurrió debido a las críticas dentro de sus propias filas de que no llega lo suficientemente lejos y al hecho de que su aprobación podría impulsar las posibilidades de reelección de Husted.

Los demócratas han presentado propuestas alternativas. El senador demócrata por Nuevo México, Martin Heinrich, propuso una legislación que ordenaría a la Comisión Federal Reguladora de Energía que emita normas para los grandes clientes de electricidad donde se les exija pagar las mejoras necesarias de la red.

“Ellos quieren que sea opcional, lo que significa cero. Nosotros queremos que sea obligatorio”, dijo Schumer.

Los republicanos buscan presentar a los demócratas como obstruccionistas que bloquean avances en asuntos clave que preocupan a los votantes. El proyecto de Husted es un ejemplo. Otro sería el proyecto del senador republicano de Nebraska, Pete Ricketts, que prohibiría que los miembros del Congreso adquieran acciones individuales. El tema es popular entre los candidatos que se postulan a cargos en este ciclo electoral, pero también incluye requisitos de identificación de votantes que los demócratas han calificado como una “píldora venenosa”.

Thune sometió ambos proyectos a votaciones de procedimiento y ninguno alcanzó el umbral de 60 votos necesario para avanzar.

“Ambas piezas legislativas apuntan al corazón mismo de los temas que al pueblo estadounidense le importan profunda y apasionadamente, y veremos si los demócratas están dispuestos a aceptar un sí como respuesta”, afirmó Thune.

Los centros de datos se han convertido en un tema central de campaña

Se espera que la Cámara de Representantes y el Senado estén fuera de sesiones durante todo octubre. La Cámara se retiró a mediados de septiembre, cancelando casi dos semanas de votaciones, ya que los republicanos estaban ansiosos por salir a hacer campaña en un intento por mantener su mayoría en el próximo Congreso.

El presidente Donald Trump ha respaldado la construcción de más centros de datos, pero entre los votantes crece la cautela. Aproximadamente 6 de cada 10 estadounidenses apoyan limitar la cantidad de nuevos centros de datos que se pueden construir, incluidos la mayoría de los demócratas y los republicanos.

Y una mayoría de estadounidenses está “extremadamente” o “muy” preocupada por el impacto de los centros de datos en los precios de la electricidad o en el suministro de agua en las comunidades donde se construyen.

En Ohio, un foco de centros de datos con contiendas muy disputadas para gobernador y para el Senado de Estados Unidos, el Comité Senatorial Republicano Nacional advirtió en un memorando reciente que Husted es vulnerable a perder su escaño debido a los centros. Husted ayudó a promover a Ohio como destino para centros de datos mientras se desempeñaba como vicegobernador.

La contienda en Ohio se considera vital para determinar el control del Senado, lo que ayuda a explicar por qué el proyecto sobre centros de datos ha generado tanto escrutinio y es tan intensamente disputado, pese a la votación abrumadora que recibió en la Cámara.

Al hablar en el pleno del Senado antes de la votación, Husted señaló que el proyecto exige que los estados, al menos, enfrenten el tema de que los centros de datos paguen por sí mismos su consumo de energía y las mejoras de la red necesarias para atenderlos. Indicó que el proyecto difícilmente podría haber obtenido un apoyo más amplio del que tuvo en la Cámara, pero que, al bloquearlo en el Senado, los demócratas estarían demostrando que no les importa el tema de la asequibilidad.

“Hagamos que los centros de datos rindan cuentas y dejemos de bloquear un camino hacia la asequibilidad”, sostuvo Husted.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP