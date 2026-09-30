ESCÁNDALO EN ARTEMISA: detienen a camillero acusado de vender drogas dentro de un hospital

Una pareja fue detenida en Artemisa durante un operativo policial por su presunta participación en la venta de drogas, en un caso que ha generado especial atención porque uno de los arrestados trabajaba como camillero del hospital Ciro Redondo y habría utilizado el propio centro sanitario y sus alrededores para comercializar sustancias ilícitas.

El operativo ocurrió en una vivienda ubicada en la calle 31, entre 52 y 54 , en el municipio cabecera de Artemisa, según informó la página oficialista Artemisa Noticias Cuba.

De acuerdo con esa versión, el trabajador hospitalario presuntamente vendía drogas dentro y en las inmediaciones del hospital, mientras su esposa habría participado en la comercialización desde la vivienda familiar y en la vía pública.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado los nombres de los detenidos, el tipo de droga presuntamente comercializada ni la cantidad incautada .

El elemento que distingue este caso de otros operativos recientes es el lugar donde supuestamente se desarrollaba parte de la actividad.

Según la publicación, el hombre trabajaba como camillero en el hospital Ciro Redondo de Artemisa .

Las autoridades sostienen que habría aprovechado su vínculo laboral con la institución para distribuir drogas dentro del hospital y en sus inmediaciones.

La acusación procede de una publicación oficialista y, hasta ahora, no se ha divulgado información sobre una imputación judicial definitiva contra la pareja.

Su esposa presuntamente vendía desde la vivienda

La investigación también involucra a la esposa del trabajador.

Según Artemisa Noticias Cuba, la mujer presuntamente comercializaba las sustancias desde la calle y desde la casa donde residía el matrimonio.

El operativo policial se desarrolló precisamente en esa vivienda.

Las fotografías difundidas muestran varios agentes y vehículos identificados con el rótulo “Guardia Operativa”.

También pueden observarse numerosos billetes de pesos cubanos presentados entre las evidencias.

No se conoce qué droga habría sido incautada

Pese a la difusión del operativo, existen todavía importantes interrogantes.

Las autoridades no han informado públicamente:

la identidad de los detenidos;

qué tipo de droga presuntamente vendían;

qué cantidad fue ocupada;

cuánto dinero fue incautado;

ni qué cargos concretos enfrentan.

Tampoco se ha precisado la fecha exacta de las detenciones.

La publicación se limitó a señalar que el operativo ocurrió “hace unos días”.

Autoridades piden a los cubanos denunciar el tráfico de drogas

La página oficialista difundió el caso bajo el hashtag #HeroesDeAzul y aprovechó la publicación para pedir colaboración ciudadana contra la venta de sustancias ilícitas.

“Tenemos la responsabilidad de denunciar, hacer visibles estos hechos y resaltar el grave daño que causan a nuestra población, especialmente a los jóvenes”, señaló.

El llamado aparece en medio de una sucesión de operativos antidrogas divulgados durante las últimas semanas en diferentes provincias del país.

Trece detenidos recientemente en Centro Habana

Uno de los operativos de mayor envergadura ocurrió el 17 de septiembre en Centro Habana.

Fuerzas del Ministerio del Interior reportaron entonces 13 detenidos y seis registros domiciliarios.

Las autoridades informaron además de la incautación de cocaína y 184 tiras de cannabinoides sintéticos.

El caso formó parte de una serie de acciones policiales contra el tráfico del llamado “químico”, una de las drogas sintéticas que más preocupación genera actualmente en Cuba.

Operativos también en Guantánamo y Matanzas

Días después fueron reportadas otras acciones policiales en Guantánamo, relacionadas con marihuana y cannabinoides sintéticos.

En agosto, las autoridades informaron de la detención de un hombre en Matanzas que presuntamente tenía en su poder 30 papelitos de cannabinoides sintéticos, además de dinero en efectivo.

Artemisa también ha registrado procesos judiciales relacionados con estas sustancias.

En marzo de 2026, el Tribunal Provincial Popular condenó a dos personas a 15 años de prisión por tráfico de cannabinoides sintéticos.

Las autoridades presentaron aquel proceso como un juicio “ejemplarizante”.

Crece la preocupación por el llamado “químico”

El aumento del consumo de drogas sintéticas se ha convertido en un problema cada vez más visible en Cuba.

Datos oficiales citados por Associated Press indicaron que las urgencias médicas relacionadas con cannabinoides sintéticos en La Habana pasaron de 467 casos en 2024 a 886 en 2025, casi el doble en apenas un año.

Los laboratorios cubanos han identificado al menos 46 variantes de estas sustancias en circulación.

Una dosis del llamado “químico” o “papelito” puede encontrarse por alrededor de 250 pesos cubanos, según los datos citados.

Su bajo precio facilita el acceso entre adolescentes y jóvenes, uno de los elementos que más alarma ha generado entre familias y especialistas.

Cubanos cuestionan la efectividad de los operativos

La publicación sobre las detenciones en Artemisa provocó numerosas reacciones.

Algunos usuarios celebraron la actuación policial y reclamaron operativos similares en todos los municipios.

“Excelente operativo, deben hacerlo en todos los municipios, que eso está acabando con la juventud”, escribió una persona.

Otros cuestionaron si las detenciones están consiguiendo reducir realmente la presencia de drogas en los barrios.

“Cada día hay más niños y jóvenes consumiendo y los barrios llenos”, señaló otro usuario.

Denuncian vendedores que supuestamente operan desde hace años

Algunos comentarios fueron todavía más críticos.

Usuarios de Artemisa aseguraron que existen personas presuntamente vinculadas con la venta de drogas que llevan años operando sin ser detenidas.

“Aquí existen vendedores de hace años en Artemisa que aún siguen sueltos. ¿Por qué pasa esto?”, cuestionó un internauta.

Otro afirmó que en su barrio varias personas habían sido detenidas para posteriormente ser liberadas.

Esas denuncias corresponden a testimonios publicados en redes sociales y no han sido verificadas independientemente.

Un caso que golpea además a un hospital

El nuevo operativo resulta particularmente sensible por la acusación de que parte de la venta se producía dentro de una institución sanitaria.

De confirmarse judicialmente la versión difundida, un empleado del hospital Ciro Redondo habría utilizado su acceso cotidiano al centro para comercializar drogas.

Por ahora, sin embargo, quedan cuestiones fundamentales por esclarecer.

Las autoridades no han identificado públicamente a la pareja ni han revelado qué sustancias fueron presuntamente incautadas.

Tampoco se conoce si existen otros trabajadores o personas investigadas en relación con el caso.

El operativo añade así otro episodio a una problemática que ha adquirido mayor visibilidad en Cuba durante los últimos años: la expansión del tráfico y consumo de drogas sintéticas en medio de una profunda crisis económica y social.