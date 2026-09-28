ESCALA EL CHOQUE ENTRE TRUMP Y MARÍA ELVIRA SALAZAR: el presidente comparte mensajes que la llaman "traidora" y piden reemplazarla

La tensión entre el presidente Donald Trump y la congresista republicana cubanoamericana María Elvira Salazar escaló durante el fin de semana, después de que el mandatario compartiera en Truth Social una serie de publicaciones de usuarios que atacaban duramente a la representante de Miami por sus críticas a la política migratoria de la Casa Blanca.

Entre los mensajes amplificados por Trump aparecen publicaciones que califican a Salazar de “traidora” , reclaman que otro republicano la reemplace e incluso piden al presidente que retire el respaldo que le otorgó para las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.

Trump no escribió personalmente esas expresiones, pero al republicarlas las colocó ante su propia audiencia en medio de una disputa que comenzó cuando Salazar aseguró que algunas medidas migratorias de su administración “han ido demasiado lejos” .

La controversia adquiere especial relevancia porque Salazar busca un nuevo mandato por el Distrito 27 de Florida , un escaño con una elevada población hispana donde la inmigración se ha convertido en uno de los asuntos centrales de la campaña.

El nuevo episodio ocurrió durante la noche del sábado.

Trump utilizó su cuenta en Truth Social para compartir diferentes mensajes publicados por otros usuarios contra la congresista.

Uno afirmaba que Salazar “no es más que una traidora”.

Otro reclamaba directamente:

“Necesitamos un NUEVO republicano para reemplazar a Salazar”.

Una tercera publicación pedía:

“Trump debe retirarle su respaldo”.

También apareció un mensaje de un usuario que aseguraba vivir en el distrito de la congresista y lamentaba no haber votado por su rival durante las primarias.

Al compartir esas publicaciones, Trump aumentó considerablemente la visibilidad de las críticas dentro de su propia base política.

Todo comenzó con un video frente a la Casa Blanca

La confrontación pública comenzó el 17 de septiembre, cuando Salazar difundió un anuncio de campaña grabado frente a la Casa Blanca.

La congresista se dirigió directamente a Trump y cuestionó el alcance de las operaciones migratorias de su administración.

“Señor presidente, algunas de sus medidas de control migratorio han ido demasiado lejos”, afirmó.

Salazar sostuvo además que muchos de los votantes hispanos que respaldaron a Trump en las elecciones presidenciales de 2024 ahora se sienten decepcionados por la aplicación de la política migratoria.

El anuncio marcó una ruptura pública con Trump en uno de los asuntos centrales de su agenda. El Miami Herald también reportó entonces el lanzamiento del mensaje crítico de la congresista.

Salazar: “No estoy hablando de amnistía”

La representante intentó establecer una diferencia entre su propuesta y una legalización general de inmigrantes indocumentados.

“No estoy hablando de amnistía”, sostuvo.

Según Salazar, su objetivo es buscar una solución que permita permanecer en Estados Unidos a determinados inmigrantes que llevan años en el país y no tienen antecedentes criminales.

La congresista es además una de las principales impulsoras de la Dignity Act, un proyecto bipartidista de reforma migratoria que contempla mecanismos de protección y regularización temporal para determinados inmigrantes, pero no una ruta automática hacia la ciudadanía.

Trump respondió: “No estoy de acuerdo con ella”

Trump reaccionó públicamente al video un día después.

Preguntado por periodistas sobre si todavía respaldaba a Salazar, respondió afirmativamente.

“Sí, la respaldo”, dijo.

Pero inmediatamente marcó su diferencia:

“No estoy de acuerdo con ella”.

El presidente defendió su política fronteriza y sostuvo que su posición sobre inmigración fue uno de los factores fundamentales de su victoria electoral.

El Miami Herald informó entonces que Trump mantuvo su respaldo a Salazar pese a la confrontación.

“María ganó únicamente gracias a mí”

Trump fue todavía más lejos al hablar de la trayectoria electoral de la congresista.

“Ella es una buena persona. Yo conseguí que fuera elegida”, afirmó.

Después añadió:

“María ganó únicamente gracias a mí”.

El presidente sostuvo que Salazar se había vuelto “un poco más blanda” en materia fronteriza y reiteró que no compartía esa posición.

Hasta ese momento, sin embargo, Trump había dejado claro que su respaldo electoral continuaba vigente.

La decisión de amplificar ahora mensajes que exigen retirarle ese apoyo introduce una nueva dosis de incertidumbre política, aunque Trump no ha anunciado formalmente que haya revocado su endorsement.

Algunos usuarios piden directamente reemplazarla

Las publicaciones compartidas por Trump muestran el nivel de rechazo que la postura de Salazar ha provocado entre algunos sectores de la base republicana.

Además de llamarla “traidora”, varios mensajes cuestionan su posición migratoria y la acusan de favorecer una amnistía.

Esa caracterización es rechazada por la propia Salazar, quien insiste en que sus propuestas no contemplan una amnistía general.

Otro de los mensajes compartidos por Trump pidió investigar quién habría “pagado” a la congresista para pronunciarse contra la política migratoria.

No se aportó evidencia que respalde esa insinuación.

Trump todavía no ha retirado oficialmente su respaldo

Este punto resulta clave.

Aunque el presidente compartió publicaciones que piden expresamente retirar su apoyo a Salazar, hasta ahora no ha anunciado públicamente que lo haya hecho.

Trump respaldó a la congresista para su reelección y posteriormente reafirmó ese apoyo incluso después del video crítico.

Por tanto, existen actualmente dos señales simultáneas:

Trump continúa siendo oficialmente un respaldo político de Salazar, según sus últimas declaraciones directas conocidas.

Pero también:

el presidente está amplificando mensajes de su base que cuestionan a la congresista y piden reemplazarla.

Una relación política que atraviesa su momento más tenso

Salazar ha contado con el apoyo de Trump durante sus campañas anteriores.

Representa al Distrito 27 desde 2021 y busca ahora un nuevo mandato en la Cámara de Representantes.

Durante años ha respaldado buena parte de la agenda republicana, pero inmigración se ha convertido progresivamente en uno de sus principales puntos de diferencia con la administración.

Salazar representa un distrito de Miami-Dade con una fuerte presencia de votantes hispanos y comunidades inmigrantes.

Ese contexto ayuda a explicar por qué la congresista ha adoptado posiciones diferentes de sectores más restrictivos del Partido Republicano en determinadas cuestiones migratorias.

Salazar enfrenta a Eliott Rodríguez el 3 de noviembre

La disputa ocurre además en plena campaña electoral.

Salazar se enfrentará el próximo 3 de noviembre al demócrata cubanoamericano Eliott Rodríguez, expresentador de televisión de CBS Miami.

El Distrito 27 se ha convertido en una contienda observada nacionalmente debido a su composición demográfica y al debate migratorio.

El Miami Herald ha seguido el cambio de tono de la campaña desde que Salazar publicó su anuncio contra las políticas migratorias de Trump.

La confrontación con el presidente añade ahora otra variable a la campaña republicana.

El dilema político de María Elvira Salazar

Salazar intenta mantener dos posiciones simultáneamente.

Por una parte, continúa identificándose como republicana y aliada de Trump en numerosos asuntos.

Por otra, cuestiona la forma en que su administración está ejecutando parte de su política migratoria.

La congresista ha dicho que su crítica no representa una ruptura política con el presidente.

Trump, hasta ahora, tampoco ha anunciado una ruptura formal.

Pero los mensajes compartidos durante el fin de semana muestran que la disputa ya trascendió una simple diferencia sobre política pública y comenzó a provocar llamados desde sectores de la base republicana para reemplazarla.

Qué está confirmado hasta ahora

La situación puede resumirse en varios puntos:

Salazar criticó públicamente parte de la política migratoria de Trump.

Trump respondió que no estaba de acuerdo con ella, pero inicialmente mantuvo su respaldo.

El presidente dijo que su apoyo había sido decisivo para la elección de Salazar.

Ahora Trump ha compartido mensajes de terceros que llaman “traidora” a la congresista y piden reemplazarla.

También amplificó llamados para que retire su respaldo electoral.

Pero, hasta el momento, Trump no ha anunciado directamente que haya retirado ese respaldo.

La incógnita es si esta escalada quedará limitada a una disputa pública sobre inmigración o terminará transformándose en una ruptura política a pocas semanas de las elecciones legislativas.