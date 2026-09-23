Trump y Delcy Rodríguez se reúnen por primera vez en histórico acercamiento entre EEUU y Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez , mantuvieron su primer encuentro presencial en Nueva York, en una reunión que marca un nuevo capítulo en el acelerado acercamiento entre Washington y Caracas tras años de enfrentamiento.

La cita se produjo la noche del martes en el Lotte New York Palace , durante una recepción ofrecida por Trump a dirigentes extranjeros con motivo de la Semana de Alto Nivel de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas .

Rodríguez calificó posteriormente el encuentro de “histórico” y aseguró que ambos abordaron el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y una agenda de cooperación que incluye energía, minería y seguridad .

La reunión representa el primer encuentro presencial entre Trump y Rodríguez desde que fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en enero y la entonces vicepresidenta asumió interinamente la Presidencia venezolana.

El encuentro tuvo un formato discreto.

EFE informó que se celebró a puerta cerrada y sin acceso de periodistas , a diferencia de otras reuniones mantenidas por Trump durante su agenda en Nueva York.

La Casa Blanca había adelantado días antes que no se trataría formalmente de una reunión bilateral tradicional.

El embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, la describió como un pull-aside, expresión diplomática utilizada para encuentros menos formales entre dirigentes durante grandes cumbres internacionales.

Sin embargo, el carácter informal anunciado inicialmente no impidió que participaran varios de los funcionarios más importantes de la administración Trump.

Marco Rubio y Stephen Miller participaron en el encuentro

Junto a Trump estuvieron:

Marco Rubio, secretario de Estado;

Scott Bessent, secretario del Tesoro;

Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca;

y Stephen Miller, subjefe de gabinete.

La presencia de esos funcionarios refleja que la conversación trascendió un simple saludo protocolario.

Rodríguez llegó acompañada de integrantes de su delegación venezolana.

Delcy Rodríguez: “Sostuvimos una histórica reunión”

Después del encuentro, la mandataria venezolana publicó su primera valoración.

Rodríguez aseguró que conversó con Trump sobre “el fortalecimiento de la relación bilateral” y una agenda de cooperación estratégica.

Entre los sectores mencionados específicamente aparecen:

energía,

minería,

seguridad

y otros asuntos de interés común.

La dirigente venezolana presentó el encuentro como parte de una nueva etapa diplomática entre Caracas y Washington.

Venezuela agradece el respaldo de Trump

Rodríguez agradeció además a la administración estadounidense la asistencia proporcionada después de los terremotos del pasado 24 de junio.

También reconoció el respaldo de Washington al regreso de Venezuela a determinados espacios multilaterales.

La presencia de Rodríguez en Nueva York ya constituía una señal significativa de ese proceso.

Ningún presidente venezolano había participado presencialmente en la Asamblea General de Naciones Unidas desde 2018, cuando asistió Nicolás Maduro.

Primer encuentro de este nivel en más de una década

La reunión adquiere relevancia también por el prolongado distanciamiento entre ambos países.

EFE destacó que se trata del primer encuentro entre los mandatarios de Estados Unidos y Venezuela en más de 11 años.

El antecedente más cercano se produjo en abril de 2015, cuando Barack Obama y Nicolás Maduro mantuvieron un breve intercambio durante la Cumbre de las Américas celebrada en Panamá.

Desde entonces, las relaciones bilaterales atravesaron años de sanciones, ruptura diplomática y enfrentamiento político.

Maduro permanece detenido en Nueva York

La reunión se produce además bajo una circunstancia extraordinaria.

Nicolás Maduro permanece detenido en Estados Unidos después de haber sido capturado por fuerzas estadounidenses durante una operación realizada en Venezuela en enero de 2026.

Reuters señaló que la reunión entre Trump y Rodríguez fue la primera desde aquella operación.

Maduro se encuentra acusado en Estados Unidos de delitos relacionados con narcotráfico.

Su captura abrió una nueva etapa política en Venezuela y permitió que Rodríguez, quien había sido su vicepresidenta, asumiera interinamente el Ejecutivo.

Washington y Caracas aceleran su acercamiento

Los contactos entre ambos gobiernos no comenzaron esta semana.

Desde comienzos de 2026, Washington y Caracas han desarrollado conversaciones sobre asuntos políticos, económicos y energéticos.

La visita de Rodríguez a Nueva York incluyó además reuniones con dirigentes del:

Fondo Monetario Internacional,

Banco Mundial

y Banco Interamericano de Desarrollo.

Reuters informó que la delegación venezolana llegó a Nueva York con una amplia agenda centrada en energía, minería y reestructuración de la deuda venezolana, calculada entre 150.000 y 200.000 millones de dólares.

El petróleo está en el centro de la nueva relación

El sector energético constituye uno de los pilares de las conversaciones.

Washington busca ampliar la participación de empresas estadounidenses en la recuperación de la deteriorada industria petrolera venezolana.

Reuters informó que funcionarios venezolanos han mantenido contactos con compañías estadounidenses para desarrollar proyectos de petróleo y oro, mientras existe también una negociación de largo plazo con ExxonMobil.

La administración Trump presenta la apertura energética venezolana como una oportunidad para recuperar producción y reducir la influencia económica de competidores estratégicos de Estados Unidos.

Caracas, por su parte, sostiene que Venezuela mantiene la propiedad sobre sus recursos naturales.

También negocian la gigantesca deuda venezolana

El acercamiento no se limita al petróleo.

Uno de los mayores desafíos de Venezuela es resolver una deuda externa estimada por fuentes citadas por Reuters entre 150.000 y 200.000 millones de dólares.

El proceso involucra obligaciones soberanas y de la petrolera estatal PDVSA.

Una eventual reestructuración permitiría a Venezuela recuperar progresivamente acceso a financiamiento internacional y facilitar nuevas inversiones.

El oro venezolano también entra en las conversaciones

Otro asunto en negociación es el destino de aproximadamente 4.000 millones de dólares en oro venezolano actualmente retenido en el Banco de Inglaterra.

Reuters informó que se estudia una fórmula para trasladar esos activos a Estados Unidos, posiblemente al Banco de la Reserva Federal de Nueva York o bajo supervisión del Departamento del Tesoro.

Los fondos continuarían perteneciendo legalmente a Venezuela, pero su utilización podría quedar sometida a mecanismos de supervisión para financiar proyectos específicos, incluida la reconstrucción tras los terremotos.

El acuerdo todavía depende de decisiones judiciales británicas.

Una relación pragmática después de años de confrontación

La reunión muestra un cambio considerable respecto de la relación mantenida durante años entre Washington y Caracas.

Estados Unidos pasó de confrontar directamente al gobierno de Maduro a mantener conversaciones con Rodríguez sobre:

petróleo,

minerales,

deuda,

seguridad

y reinserción financiera internacional.

La administración estadounidense sostiene que estas negociaciones pueden utilizarse para promover reformas económicas y políticas.

El gobierno interino venezolano presenta el proceso como una normalización diplomática que puede atraer inversiones y contribuir a estabilizar la economía.

La oposición venezolana observa el acercamiento

El nuevo vínculo también genera cuestionamientos entre sectores de la oposición venezolana.

Algunos críticos sostienen que Washington corre el riesgo de priorizar acuerdos económicos y energéticos sin obtener suficientes garantías de transformación política.

Ese debate se intensificó después de la captura de Maduro y la permanencia de numerosas estructuras del antiguo gobierno dentro del nuevo escenario institucional.

La administración Trump, por su parte, sostiene que su estrategia combina presión política, seguridad regional y acuerdos económicos.

Trump destacó Venezuela durante su discurso ante la ONU

Horas antes del encuentro con Rodríguez, Trump había mencionado a Venezuela durante su intervención ante Naciones Unidas.

El mandatario presentó la captura de Maduro y la política estadounidense hacia Caracas dentro de una estrategia más amplia para reforzar la influencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental.

La posterior reunión con Rodríguez mostró la otra dimensión de esa política: después de la presión militar y política, Washington está avanzando simultáneamente en acuerdos económicos y diplomáticos con las nuevas autoridades venezolanas.

De enemigos políticos a una mesa de diálogo

La imagen de Trump y Rodríguez reunidos en Nueva York habría resultado improbable apenas meses atrás.

Rodríguez fue durante años una de las figuras más poderosas del gobierno de Nicolás Maduro y una crítica frontal de Washington.

Ahora encabeza el Ejecutivo interino y negocia directamente con la administración estadounidense.

Trump, por su parte, ha pasado de una estrategia centrada en confrontar al gobierno venezolano a mantener conversaciones directas con Rodríguez sobre la reconstrucción económica y la relación bilateral.

Qué se sabe de la reunión

Hasta ahora, los hechos confirmados son:

Trump y Rodríguez se reunieron presencialmente por primera vez.

El encuentro ocurrió en el Lotte New York Palace durante una recepción organizada por Trump.

Participaron Marco Rubio, Scott Bessent, Susie Wiles y Stephen Miller.

La reunión fue cerrada a la prensa.

Rodríguez aseguró que hablaron de energía, minería y seguridad.

No se ha divulgado una transcripción completa de la conversación ni se anunciaron inmediatamente nuevos acuerdos concretos derivados del encuentro.

Una fotografía que simboliza el giro entre Washington y Caracas

Más allá de los resultados inmediatos, la reunión tiene un fuerte componente simbólico.

Después de más de una década sin un encuentro de este nivel y apenas nueve meses después de la captura de Nicolás Maduro, el presidente estadounidense y la dirigente que había sido una de las figuras centrales de su gobierno aparecieron reunidos en Nueva York hablando de cooperación bilateral.

El alcance de esa nueva relación dependerá ahora de los acuerdos económicos, energéticos y políticos que ambas partes puedan concretar.

Por el momento, la fotografía de Trump y Delcy Rodríguez representa la señal más visible hasta ahora de la transformación que atraviesa la relación entre Washington y Caracas.