Terror en vuelo de Flydubai: copiloto habría apuñalado al capitán e intentado estrellar el avión

Momentos de auténtico terror se vivieron este miércoles a bordo del vuelo FZ1073 de Flydubai , que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv, después de que el copiloto presuntamente apuñalara al capitán e intentara hacer caer la aeronave , según la versión ofrecida posteriormente por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

La emergencia provocó un brusco descenso del Boeing y obligó a desviar el vuelo hacia Tabuk, Arabia Saudita , donde finalmente aterrizó sin que se registraran víctimas entre los pasajeros.

Videos grabados dentro de la aeronave muestran las consecuencias del violento episodio: sangre cerca de la cabina, personas atendiendo al piloto herido y pasajeros custodiando a quien identificaban como el supuesto atacante.

La intervención de pasajeros, un miembro de la tripulación y otros pilotos que viajaban a bordo habría sido decisiva para recuperar el control del avión y evitar una tragedia, según Reuters y medios israelíes.

Las primeras informaciones describieron lo ocurrido simplemente como un “altercado entre los pilotos”.

Netanyahu afirmó que el copiloto, identificado por las autoridades israelíes como ciudadano omaní, atacó con un arma blanca al capitán e intentó hacer caer el avión.

Un piloto de Flydubai fue apuñalado por el copiloto durante un vuelo con destino a Israel, que tuvo que aterrizar de emergencia en Arabia Saudita.



En LN+ pic.twitter.com/Gfea6CUlKk — LN+ (@lanacionmas) September 30, 2026

Según Reuters, el aparato entró en un peligroso descenso y perdió cerca de 14.000 pies en menos de 30 segundos antes de que la situación pudiera ser controlada.

Las autoridades sauditas detuvieron al copiloto y mantienen abierta una investigación.

Flydubai no ha confirmado públicamente esa reconstrucción y continúa describiendo oficialmente lo ocurrido como un “incidente”.

Videos muestran sangre y caos junto a la cabina

Los propios pasajeros documentaron algunos de los momentos posteriores al ataque.

En uno de los videos difundidos por medios israelíes pueden observarse personas ensangrentadas en las inmediaciones de la cabina mientras varios pasajeros explican lo que acababa de ocurrir.

Uno de ellos afirmó que habían conseguido controlar al supuesto atacante después de que el piloto fuera agredido.

Las imágenes muestran también a personas tendidas y utilizando máscaras de oxígeno.

Los testimonios de los viajeros describen una situación de enorme tensión mientras la aeronave perdía rápidamente altitud.

“Nos atacaron y estamos protegiendo al piloto”

Uno de los pasajeros explicó frente a la cámara que estaban protegiendo al piloto que había sido atacado.

Otros viajeros relataron posteriormente que el avión parecía encontrarse temporalmente fuera de control.

Una pasajera afirmó que uno de los pilotos intentó matar al otro y hacer caer la aeronave, aunque esos testimonios forman parte de una investigación que todavía continúa.

Las imágenes se viralizaron rápidamente mientras las autoridades intentaban reconstruir exactamente qué ocurrió dentro de la cabina.

Pasajeros irrumpieron en la cabina y redujeron al presunto atacante

La intervención de varias personas a bordo habría sido crucial.

Según la reconstrucción comunicada por Netanyahu y recogida por Reuters, pasajeros y un miembro de la tripulación consiguieron acceder a la cabina y reducir al copiloto.

Medios israelíes informaron además que otros pilotos que viajaban como pasajeros ayudaron posteriormente a controlar la situación y conducir la aeronave hasta el aterrizaje de emergencia.

El episodio evitó, según Netanyahu, lo que podría haber terminado en una catástrofe.

El avión perdió miles de pies de altitud en segundos

Los datos de seguimiento del vuelo muestran claramente la gravedad de la emergencia.

El Boeing volaba aproximadamente a 34.000 pies cuando inició un descenso extremadamente rápido.

Flightradar24 confirmó que el vuelo emitió inicialmente el código 7700, utilizado para una emergencia general.

Posteriormente transmitió 7500, código internacional asociado con interferencia ilícita o posible secuestro de una aeronave, antes de regresar nuevamente al 7700.

El avión modificó además abruptamente su trayectoria antes de dirigirse finalmente hacia Arabia Saudita.

De Dubái a Tel Aviv, pero terminó en Arabia Saudita

El vuelo FZ1073 había despegado de Dubái con destino al Aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv.

Después de la emergencia, la tripulación solicitó aterrizar en el Aeropuerto Internacional Príncipe Sultán bin Abdulaziz de Tabuk, en Arabia Saudita.

El centro de control recibió la llamada de auxilio a las 8:44 a.m. hora local.

El aeropuerto activó entonces su protocolo de emergencia.

El avión aterrizó finalmente a salvo a las 9:45 a.m.

Los dos pilotos terminaron hospitalizados

Las autoridades aeroportuarias sauditas confirmaron oficialmente que tanto el capitán como el copiloto resultaron heridos.

Ambos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

La comunicación oficial saudita no explicó inicialmente cómo se habían producido las lesiones y señaló que las autoridades competentes investigaban las circunstancias del incidente.

Esto resulta importante porque las afirmaciones sobre el apuñalamiento y el intento deliberado de hacer caer el avión proceden de Netanyahu, funcionarios israelíes y testimonios de pasajeros, mientras la investigación saudita continúa.

Todos los pasajeros están a salvo

Flydubai confirmó que el FZ1073 aterrizó sin problemas en Tabuk y que todos los pasajeros estaban a salvo y contabilizados.

“Nuestros equipos están trabajando estrechamente con las autoridades pertinentes”, informó la aerolínea.

La compañía indicó que ofrecería más información cuando existieran nuevos detalles confirmados.

Las autoridades sauditas también coordinaron con Flydubai el envío de otra aeronave para trasladar a los viajeros.

Israel llegó a temer un secuestro

La transmisión del código 7500 provocó una inmediata alarma de seguridad.

Israel llegó a movilizar aviones militares ante la posibilidad de que se tratara del secuestro de una aeronave que transportaba numerosos ciudadanos israelíes.

La oficina de Netanyahu informó posteriormente que la situación estaba “bajo control” y que se estaban tomando medidas para garantizar el regreso seguro de los pasajeros.

Las informaciones posteriores modificaron la hipótesis inicial: las autoridades israelíes apuntaron a un presunto intento deliberado del copiloto de hacer caer el avión, no a un secuestro convencional.

Flydubai todavía habla oficialmente de un “incidente”

Existe una diferencia importante entre la versión política israelí y la posición oficial de la aerolínea.

Flydubai confirmó:

la emergencia,

el desvío a Tabuk,

el aterrizaje seguro

y que todos los pasajeros se encuentran a salvo.

Pero hasta ahora no ha atribuido públicamente el episodio a un ataque terrorista ni ha confirmado que el copiloto intentara estrellar deliberadamente el avión.

Por eso, cualquier conclusión definitiva sobre la motivación debe esperar al resultado de las investigaciones.

Arabia Saudita investiga qué ocurrió dentro de la cabina

Las autoridades sauditas mantienen abierta la investigación.

El copiloto se encuentra bajo custodia, según la información divulgada por Netanyahu y recogida por Reuters.

Uno de los puntos centrales será determinar el motivo del ataque y reconstruir los segundos en los que el avión comenzó su violento descenso.

Funcionarios israelíes citados por Reuters consideran que se trató de un acto deliberado y no de un simple altercado.

La investigación oficial deberá establecerlo.

Una tragedia evitada en pleno vuelo

Lo confirmado hasta ahora dibuja un episodio extraordinariamente grave.

Un vuelo comercial entre Dubái y Tel Aviv sufrió un incidente violento dentro de la cabina.

Los dos pilotos resultaron heridos.

La aeronave perdió miles de pies de altitud en cuestión de segundos.

El transpondedor llegó a transmitir el código internacional asociado con una posible interferencia ilícita.

Pasajeros y miembros de la tripulación intervinieron.

Y finalmente el Boeing consiguió aterrizar de emergencia en Arabia Saudita con todos sus pasajeros a salvo.

La investigación determinará ahora si, como sostiene Netanyahu, el copiloto intentó deliberadamente hacer caer el vuelo FZ1073.