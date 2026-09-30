Cubano podría recibir la pena de muerte por asesinar a su esposa y sus dos hijas en Miami

Un jurado de 12 personas comenzó a escuchar las pruebas que determinarán si el cubano Alberto Sierra , de 42 años, debe ser condenado a cadena perpetua o a la pena de muerte por el asesinato de su esposa y sus dos hijas pequeñas, ocurrido hace 14 años en Florida.

Sierra se declaró culpable en agosto de tres cargos de asesinato y tres cargos de secuestro por las muertes de Gladys Machado y de las niñas Julia Padrino, de 6 años, y Daniella Padrino, de 3 , según informó Local 10.

Los crímenes ocurrieron en 2012, cuando Sierra tenía 28 años.

Tras declararse culpable, el proceso judicial se encuentra ahora en la fase de determinación de la pena, durante la cual fiscales y abogados defensores intentarán convencer al jurado sobre el castigo que debe recibir.

La Fiscalía dejó clara su posición desde los argumentos iniciales: considera que la gravedad de los tres asesinatos justifica la aplicación de la pena capital .

La fiscal principal Abbe Rifkin mostró ante los miembros del jurado una bolsa plástica de supermercado y sostuvo que ese tipo de objeto fue utilizado para matar a las víctimas.

Los fiscales describieron ante el panel una secuencia de hechos especialmente violenta.

Según la acusación, Sierra sometió a Machado a actos de tortura y humillación antes de matarla.

Una niña habría presenciado el asesinato de su madre

Uno de los elementos que la Fiscalía presentó como agravante es lo ocurrido con Julia Padrino, de apenas seis años.

Rifkin afirmó que la niña presenció el asesinato de su madre antes de ser asesinada mediante asfixia con una bolsa plástica.

La Fiscalía sostuvo que su hermana Daniella, de tres años, estaba dormida cuando Sierra la atacó.

La menor estaba a pocos días de cumplir cuatro años.

Los fiscales caracterizaron los asesinatos como “especialmente atroces, horribles y crueles”, lenguaje relevante en la fase de pena capital por los factores agravantes que el Estado intenta demostrar.

Los cuerpos fueron encontrados dentro de un armario

El primer testigo presentado por la Fiscalía fue un vecino que encontró los cuerpos de Machado y sus hijas.

Según su testimonio, las tres víctimas fueron localizadas dentro de un armario en la habitación principal de la vivienda.

Los cadáveres estaban en avanzado estado de descomposición cuando fueron descubiertos.

El jurado escuchará durante los próximos días nuevos testimonios y tendrá acceso a evidencias relacionadas con la escena del crimen.

La defensa reconoce: “Las pruebas son inquietantes”

Los abogados de Sierra no intentaron minimizar ante el jurado la gravedad de las evidencias que serán presentadas.

“Las pruebas son inquietantes”, reconoció la abogada defensora Joyce Brenner.

Brenner advirtió a los integrantes del panel que durante esta fase tendrán que observar fotografías y otras evidencias particularmente difíciles.

La estrategia de la defensa, sin embargo, estará centrada en demostrar que existen factores atenuantes suficientemente importantes para evitar una condena a muerte.

La defensa alega que Sierra sufrió daños cerebrales

Uno de sus argumentos principales se remonta a la infancia del acusado.

Los abogados sostienen que Sierra sufrió un grave accidente automovilístico que le provocó importantes lesiones neurológicas.

Según Brenner, el impacto le fracturó el cráneo y el acusado perdió parte del lóbulo frontal del cerebro.

La defensa pretende presentar evidencia médica para sostener que esas lesiones afectaron posteriormente sus capacidades cognitivas y su comportamiento.

“Con su cerebro dañado, se iría quedando cada vez más rezagado”, afirmó Brenner ante el jurado.

Buscan que sea condenado a cadena perpetua

El objetivo de la defensa es convencer al panel de que Sierra debe pasar el resto de su vida en prisión, pero sin ser ejecutado.

Durante la fase de sentencia, los jurados deberán valorar tanto las circunstancias agravantes presentadas por la Fiscalía como los factores atenuantes expuestos por la defensa.

Sierra permaneció en silencio durante la presentación inicial del Estado y miró en varias ocasiones hacia la mesa donde se encontraba su equipo legal.

Se declaró culpable 14 años después de los asesinatos

El caso llega a esta etapa después de más de una década.

Sierra se declaró culpable en agosto de los seis cargos relacionados con las tres muertes:

tres cargos de asesinato

y

tres cargos de secuestro.

Esto significa que el proceso actual no está destinado a determinar si cometió los crímenes, sino qué castigo recibirá por ellos.

La pregunta que deberá resolver esta fase es si corresponde imponer una sentencia de prisión de por vida o la máxima pena contemplada por la legislación de Florida.

¿Qué debe decidir ahora el jurado?

Durante los próximos días, los 12 integrantes del jurado escucharán testimonios, examinarán pruebas y conocerán argumentos sobre la historia personal y médica de Sierra.

La Fiscalía intentará demostrar que las circunstancias de los tres asesinatos justifican la pena capital.

La defensa buscará demostrar que los daños neurológicos y otros factores personales deben ser considerados para imponer cadena perpetua en lugar de la muerte.

El caso entra así en su etapa decisiva, 14 años después de los asesinatos de Gladys Machado y sus hijas Julia y Daniella.