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Primera entrenadora de la Bundesliga, Marie-Louise Eta, mira al futuro tras derrota del Union Berlin

BERLÍN (AP) — Marie-Louise Eta no estaba de humor para celebrar después de debutar como la primera entrenadora en la Bundesliga el sábado.

La nueva entrenadora del club de fútbol de la Bundesliga alemana FC Union Berlin, Marie-Louise Eta, observa durante el calentamiento previo al partido de fútbol de la Bundesliga alemana entre el FC Union Berlin y el Wolfsburgo en Berlín, Alemania, el sábado 18 de abril de 2026. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)
La nueva entrenadora del club de fútbol de la Bundesliga alemana FC Union Berlin, Marie-Louise Eta, observa durante el calentamiento previo al partido de fútbol de la Bundesliga alemana entre el FC Union Berlin y el Wolfsburgo en Berlín, Alemania, el sábado 18 de abril de 2026. (AP Foto/Ebrahim Noroozi) AP

Los aficionados del Union Berlin homenajearon a Eta antes del partido, pero el equipo no estuvo a la altura de la ocasión al caer 2-1 en casa ante el Wolfsburg, que hasta entonces no había ganado en 12 partidos.

Eta había comentado antes del encuentro que solo quería ponerse manos a la obra, desviando la atención de sus propios logros al romper barreras y concentrándose, en cambio, en su tarea de asegurar la permanencia del Union en la Bundesliga.

Fue nombrada entrenadora interina cuando faltaban cinco partidos para el final de la temporada. Ahora quedan cuatro, y el Union está un punto más cerca de la zona de descenso, a solo seis puntos, pese a dominar en el tramo final ante el Wolfsburgo.

“Antes que nada, por supuesto estoy decepcionada de que hayamos perdido este partido. Pero estoy muy contenta con la manera en que lo afrontamos hoy, con el rendimiento de los chicos. Hablamos de muchas cosas esta semana. También vimos a los chicos entrenar con buena energía, con gran convicción, y hoy aplicamos muy bien el plan que habíamos desarrollado en los últimos días”, señaló Eta.

Su equipo desperdició una serie de buenas ocasiones, con el portero del Wolfsburg, Kamil Grabara, como figura decisiva, mientras que errores en defensa permitieron que Patrick Wimmer y Dženan Pejčinović marcaran temprano en cada tiempo para los visitantes.

“Hoy se trataba simplemente de centrarnos en lo esencial. Al final, se trataba de fútbol, y tenía muchas ganas de jugar aquí este partido de la Bundesliga. En última instancia, es amargo y decepcionante que nos vayamos de aquí sin ningún punto”, manifestó Eta.

Eta, de 34 años, se convirtió en la primera entrenadora en las máximas divisiones de las “cinco grandes” ligas europeas en el fútbol masculino, pero no se detuvo en absoluto en su logro.

‘Diosa del fútbol’

Antes del partido, los aficionados del Union recibieron el nombre de cada jugador durante el anuncio de la alineación con un rugido de “Fussballgott!” (dios del fútbol), y hubo vítores y aplausos cuando llegó el momento de anunciar el nombre de la entrenadora.

“¡Fussballgottin!”, rugieron los aficionados: diosa del fútbol.

Eta ya se había convertido en 2023 en la primera asistente técnica en la Bundesliga masculina, también en el Union, y había estado entrenando al equipo masculino sub-19 del club, donde se la conoce cariñosamente como Louie.

Hizo cuatro cambios respecto del equipo que perdió ante el colista Heidenheim el fin de semana anterior, y reincorporó al veterano del Union Christopher Trimmel.

“Para Louie, por supuesto, es difícil imponer todas las cosas nuevas en solo tres o cuatro días para que todo pueda aplicarse de inmediato. Eso es perfectamente comprensible. Habría sido difícil para cualquier entrenador, y aun así logramos ejecutar bien un plan de partido sólido. Muchas cosas salieron bien. Me mantengo positivo”, dijo Trimmel.

El Union se enfrentará a continuación al Leipzig, que pelea por la Liga de Campeones, como visitante, y luego recibirá al Colonia, rival directo por el descenso. Se medirá al exentrenador Urs Fischer —quien llevó al equipo al ascenso en 2019— en Mainz, antes de cerrar la temporada en casa contra el Augsburg el 16 de mayo.

“Conectamos rápido. Compartió con nosotros su plan de juego, y aplicamos lo que nos dio. No hay demasiadas cosas nuevas, así que nos sentimos muy, muy cómodos con ella. Intentamos, especialmente hoy, darle la victoria como regalo, pero por desgracia no lo logramos. Como dije, seguiremos adelante. Intentaremos analizar esto y luego prepararnos para Leipzig e intentar darle su regalo allí”, dijo el defensor del Union Derrick Köhn sobre el impacto de Eta como entrenadora principal.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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