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Presidente Paz sólo suma dos gobernaciones en comicios regionales en Bolivia

LA PAZ, Bolivia (AP) — El presidente boliviano Rodrigo Paz sólo logró dos gobernaciones aliadas de nueve en disputa en unos largos comicios de gobernadores y alcaldes que han reconfigurado un escenario político fragmentado y sin un partido hegemónico.

ARCHIVO - El presidente boliviano Rodrigo Paz ofrece una conferencia de prensa en el palacio de gobierno en La Paz, Bolivia, el lunes 6 de abril de 2026. (AP Foto/Juan Karita, Archivo)
ARCHIVO - El presidente boliviano Rodrigo Paz ofrece una conferencia de prensa en el palacio de gobierno en La Paz, Bolivia, el lunes 6 de abril de 2026. (AP Foto/Juan Karita, Archivo) AP

“Se deja atrás el tiempo del partido único. Hoy empieza una Bolivia con nuevos liderazgos, nuevos proyectos y un compromiso claro: trabajar juntos”, dijo Paz el domingo por la noche tras la segunda vuelta para elegir gobernadores en cinco de nueve regiones. En las otras cuatro se eligieron autoridades en primera vuelta.

Según el cómputo preliminar del Tribunal Supremo Electoral, siete de las nueve regiones estarán lideradas por gobernadores de corrientes distintas al oficialismo.

Aunque Paz no tiene un partido propio, el gobernador de La Paz y el de Beni han recibido el respaldo del gobierno. En cambio Santa Cruz, la región más rica y poblada, estará controlada por un gobernador de derecha afín al expresidente Jorge Quiroga (2001-2002).

El Movimiento al Socialismo (MAS) de los expresidentes Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), que por casi dos décadas fue el partido más poderoso, sólo controla la región central de Cochabamba —la tercera en importancia— donde ganó el exsenador y dirigente cocalero Leonardo Loza, leal a Morales. Loza dijo que seguirá una línea de oposición dura al gobierno.

La derrota más sorpresiva para Paz fue en su región, Tarija, donde ganó en segunda vuelta una senadora opositora.

El gobernante asumió en noviembre en medio de una crisis económica y con graves deficiencias en el abastecimiento de combustible.

Hasta ahora su mayor oposición ha sido de sindicatos, organizaciones sociales y gremiales, de gran poder de movilización en las calles, que rechazan sus reformas económicas.

“Estas elecciones regionales de gobernadores y alcaldes nos han dejado un mejor pluralismo. Hoy hay una gran diversidad política que es la que dominará en adelante, a diferencia de los tiempos del MAS que acaparó todo el poder”, sostuvo la profesora de ciencia política Jimena Costa.

FUENTE: AP

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