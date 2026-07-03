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¨Presidente colombiano Petro pide a Trump que se levanten sanciones, defiende su plan antidrogas

BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano Gustavo Petro aseguró el viernes que sostuvo una llamada telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump en la que le pidió que apoye su salida de la lista de sancionados del Departamento del Tesoro y resaltó los resultados de su política antinarcóticos.

El presidente colombiano Gustavo Petro muestra una papeleta de votación durante la segunda vuelta de las elecciones en Bogotá, Colombia, el domingo 21 de junio de 2026. (AP Foto/Fernando Vergara)
El presidente colombiano Gustavo Petro muestra una papeleta de votación durante la segunda vuelta de las elecciones en Bogotá, Colombia, el domingo 21 de junio de 2026. (AP Foto/Fernando Vergara) AP

El Departamento del Tesoro estadounidense impuso el año pasado sanciones contra Petro; su esposa, Verónica Alcocer García; su hijo mayor, Nicolás Fernando Petro Burgos, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, por acusaciones de participar en el tráfico global de drogas, sin mostrar pruebas.

La presidencia colombiana indicó en un comunicado que Petro le pidió “cordialmente” a Trump que apoye su salida de la lista de la Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés). Ante lo cual, según Colombia, Trump se habría manifestado que “hará lo mejor para que ese propósito se materialice”.

Petro ha dicho estar muy preocupado por su futuro judicial debido a que entregará el mando del país el 7 de agosto al conservador Abelardo de la Espriella, un férreo opositor a su gobierno y quien fue apoyado en la campaña abiertamente por Trump.

La sanción del Departamento del Tesoro ha significado para Petro restricciones en el sistema financiero, pese a que ha insistido en que no tiene ningún vínculo con el narcotráfico y lo ha atacado durante su gobierno, en un intento por desvirtuar el argumento del gobierno estadounidense que al sancionarlo dijo que Petro ha “permitido que los cárteles de la droga prosperen y se ha negado a detener esta actividad”.

Petro aseguró en la red social X que en la llamada le dio un reporte sobre el programa de sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca —materia prima de la cocaína— por el que los campesinos que la cultivan pueden pasar a la economía lícita.

La presidencia colombiana detalló que el gobierno de Petro ha erradicado cerca de 30.000 hectáreas de hoja de coca con el programa y proyectó que alcanzará las 41.000 hectáreas al finalizar el año.

El área sembrada con hoja de coca en Colombia alcanzó en 2024 las 261.000 hectáreas, un 3,5% más que el año anterior, según el último dato disponible de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Petro solicitó al gobierno estadounidense su colaboración para mantener el programa de sustitución de ilícitos en el gobierno de De la Espriella, quien asegura que no va a permitir que salga más cocaína de Colombia y que quiere fumigar con herbicidas biológicos los plantíos de hoja de coca.

La lucha contra las drogas ha sido un punto álgido entre Petro y Trump debido a las diferencias en sus políticas. Mientras Petro está en contra del modelo prohibicionista y aboga por los pequeños cultivadores de hoja de coca, la administración Trump ha pedido endurecer las medidas para obtener resultados más rápidos en la disminución de cultivos y en la exportación de cocaína.

Ambos mandatarios mantuvieron una tensa relación que escaló hacia posibles aranceles por parte de Estados Unidos y una amenaza con emprender acciones militares contra la nación sudamericana.

FUENTE: AP

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