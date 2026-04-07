Presidente de Colombia presentará nueva reforma fiscal ante el Congreso

Se trata del tercer intento del gobierno de Petro por conseguir la aprobación del Congreso para una reforma fiscal o ley de financiamiento, luego de que sus dos propuestas anteriores fueron rechazadas a pesar de que servirían para financiar el presupuesto estatal para este año.

“Ojalá mañana podamos hacerlo, para que entre en discusión de nuevo, por tercera vez, un proyecto de ley de financiación en las comisiones del Congreso”, indicó Petro en una alocución presidencial, sin especificar el monto que espera recaudar la nueva reforma fiscal.

El mandatario advirtió que si no obtiene la aprobación en el Congreso, buscaría decretar una nueva emergencia económica , una medida excepcional que le permite establecer impuestos sin el aval del poder legislativo.

El anuncio fue parte de un paquete de medidas que el gobierno pretende implementar para mitigar los posibles efectos en la inflación luego de que el Banco de la República tomó la decisión la semana pasada de aumentar en 100 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria.

Petro teme que la decisión del banco central y los efectos negativos de la guerra en Irán se traduzcan en un aumento en los precios de los alimentos que afecte particularmente a los más pobres.

El gobierno se opuso al alza en la tasa de interés y se retiró de la junta del Banco de la República, a la que señaló de obedecer a intereses particulares del sector financiero y el mercado de capitales.

“Lo que debería hacerse es que el Banco de la República baje la tasa de interés”, insistió Petro.

Entre tanto, el mandatario anunció un subsidio a los fertilizantes con el fin de reducir el costo de la producción de alimentos y aseguró que no deben “exportar fertilizantes hechos en Colombia" para la alimentación de su población.

La medida, según dijo, también aplicaría para la empresa de fertilizantes venezolana Monómeros, que opera en Colombia. Petro ha estado interesado en comprar la empresa al gobierno venezolano, sin embargo, aseguró que con el cambio político en la nación vecina ya no están interesados en dicha transacción, sino en lograr que los fertilizantes se “vayan a Estados Unidos”.

También anunció que buscarán restringir la exportación de carne para que la producción local se enfoque en alimentar a la población a precios bajos.

“Al exportar a China como un gran logro, lo que sucede es que sube el precio de la carne... va contra la política del gobierno”, explicó el mandatario. “Es preferible que baje el precio de alimentos, baje el precio de la carne para todas las y los colombianos y eso no se puede hacer si se sigue permitiendo la exportación”, indicó.

FUENTE: AP