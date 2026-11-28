Las precipitaciones de la noche del jueves y que se prolongaron hasta el viernes dejaron anegadas calles, vehículos, viviendas y a varias personas a la espera de ser evacuadas.

En el barrio El Chical, en el casco urbano de Piura, una persona fue rescatada de la parte alta de su vivienda que había quedado bajo el agua y era trasladada en bote, según imágenes transmitidas por la televisión estatal peruana.

Esto ocurría al tiempo que la presidenta Fujimori, acompañada de varios ministros, recorría en bote las calles inundadas del mismo barrio y donde los pobladores reclamaban ayuda y le pedían que “vea nuestra realidad”.

En el Chical, también se observaban camiones de drenaje que desalojaban el agua acumulada.

La mandataria dijo la noche del viernes desde otro de los barrios afectados, Ignacio Merino, que “en un solo día ha llovido lo que en Piura llueve en un año” y hasta dos. También ofreció la entrega de bonos de ayuda.

“Esto es realmente un Mega Niño, con estadísticas nunca antes vistas”, agregó.

La ciudad registró 59,2 milímetros (2,3 pulgadas) de lluvia, más de 8,5 veces la cantidad registrada en octubre.

Luis Vásquez, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), declaró al medio estatal que más 2.000 familias e igual número de viviendas han sido afectadas en Piura, aunque aclaró que la información continúa en evaluación.

En el barrio Ignacio Merino, Henry Salazar se reencontró temprano con sus dos hijos, quienes fueron rescatados del segundo piso de su vivienda inundada.

“Hay muchas personas que están atrapadas, hay gente que no quiere salir de sus casas porque no tienen a donde ir”, declaró Salazar a radio RPP noticias.

Declaran emergencia en parque arqueológico

En el departamento del Amazonas, el complejo arqueológico Kuélap —que data del siglo VI d.C.— fue declarado en emergencia, según una resolución del ministerio de Cultura publicada el sábado en diario oficial El Peruano.

La medida rige por 90 días y establece medias extraordinarias para proteger el histórico complejo ante los pronósticos de lluvias provocadas por el Fenómeno El Niño. Se contemplan trabajos de estabilización preventiva con apuntalamientos metálicos. Además, la instalación de sistemas de supervisión, control técnico y monitoreo.

Situada a 3.000 metros de altitud, la ciudadela fortificada de piedra constituye una gran obra arqueológica de la cultura Chachapoyas. Funcionó durante siglos como un centro político, religioso y defensivo clave antes del auge del Imperio inca.

FUENTE: AP