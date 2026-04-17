Premier de Polonia acusa a criptoempresa de financiar a políticos polacos con “dinero ruso”

ARCHIVO – El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, habla con los medios al llegar a la cumbre de la Unión Europea en Bruselas, el jueves 18 de diciembre de 2025. (AP Foto/Geert Vanden Wijngaert, Archivo) AP

Tusk habló el viernes en el parlamento polaco, antes de una votación parlamentaria para anular el veto de Nawrocki, quien rechazó imponer regulaciones al mercado polaco de criptoactivos. Nawrocki ha vetado dos intentos separados del gobierno liberal de regular este mercado en los últimos seis meses.

Tusk sostuvo que el bloqueo de las regulaciones por parte de algunos políticos polacos indicaba que servían a los intereses de una empresa específica, Zondacrypto, que en el pasado les había brindado apoyo financiero y que tenía vínculos con Rusia.

“La fuente del éxito financiero de esta empresa no es solo dinero ruso vinculado a la llamada Bratva, uno de los grupos mafiosos más importantes de Rusia, sino también a los servicios secretos rusos”, manifestó Tusk en su discurso ante el parlamento.

El primer ministro señaló que Zondacrypto, al mismo tiempo, “patrocina eventos políticos y sociales en Polonia y promueve fuerzas políticas muy específicas”, incluso financiando a políticos de Ley y Justicia, que gobernó al país, así como de la ultraderechista Confederación.

Tusk también indicó que Zondacrypto fue patrocinador estratégico de una reunión de la CPAC, el principal encuentro conservador de Estados Unidos, realizada en marzo de 2025 en Rzeszow, en el este de Polonia. Esa reunión se celebró apenas cinco días antes de las elecciones presidenciales en el país, que fueron una confrontación reñida entre un candidato del campo liberal de Tusk y Nawrocki, respaldado por Ley y Justicia.

Durante esa reunión, Kristi Noem, entonces secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, describió al candidato liberal como “un desastre absoluto como líder” y a Nawrocki, que asistía al encuentro de la CPAC, como alguien que gobernaría Polonia con un estilo similar al de Trump.

“Necesitamos que elijan al líder correcto”, dijo Noem, una destacada aliada de Trump, en un discurso pronunciado en el evento. “Ustedes serán los líderes que harán que Europa recupere los valores conservadores”.

Tusk también afirmó que, al vetar las nuevas regulaciones sobre criptomonedas, Nawrocki estaba “plenamente consciente” de todos los detalles relacionados con Zondacrypto.

En respuesta a las acusaciones de Tusk, Zbigniew Bogucki, jefe de la oficina del presidente, declaró que Nawrocki no se oponía a la necesidad de regular el mercado de criptoactivos, sino únicamente al “modelo regulatorio defectuoso” propuesto por el gobierno.

El líder de Confederación, Sławomir Mentzen, sostuvo que la nueva legislación habría “destruido el mercado polaco de criptomonedas”.

El gobierno afirma que las nuevas regulaciones buscan que Polonia cumpla las normas de la Unión Europea sobre criptoactivos.

Zondacrypto no respondió a las preguntas de la AP sobre las acusaciones de Tusk, pero dijo a medios polacos a principios de esta semana que ya coopera con las autoridades polacas que investigan las acusaciones en su contra.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP