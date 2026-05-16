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Pozo rompe su mala racha y deja tendidos a los Reales en la 11ma en triunfo de Cardenales, 5-4

SAN LUIS (AP) — El venezolano Yohel Pozo terminó el juego con su primer imparable en siete turnos como bateador emergente esta temporada, y los Cardenales de San Luis vencieron 5-4 en 11 entradas al rival de la I-70, los Reales de Kansas City, la noche del viernes, lo que desató una celebración entre unos 100 aficionados sin camiseta en los asientos del jardín derecho del Busch Stadium.

Yohel Pozo, de los Cardenales de San Luis, celebra después de dejar tendidos en el campo a los Reales de Kansas City con su sencillo durante la 11ma entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el viernes 15 de mayo de 2026, en San Luis. (AP Foto/Jeff Roberson)
Yohel Pozo, de los Cardenales de San Luis, celebra después de dejar tendidos en el campo a los Reales de Kansas City con su sencillo durante la 11ma entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el viernes 15 de mayo de 2026, en San Luis. (AP Foto/Jeff Roberson) AP

Jordan Walker conectó tres hits, incluido su 13er jonrón, y batea para .309.

San Luis se fue de 12-1 con corredores en posición de anotar antes del imparable de Pozo al jardín contrario, con dos fuera, hacia el derecho ante Steven Cruz (0-1). Pozo estaba tan emocionado por colocar la pelota en el jardín derecho que al principio no corrió con fuerza por la línea y sus compañeros tuvieron que apurarlo, conscientes de que podía haber una jugada de out forzado si no se daba prisa.

San Luis consiguió su cuarta victoria dejando en el terreno esta temporada, dos menos que el total de los Cardenales el año pasado.

Unos 100 aficionados fueron a una sección abierta en el jardín derecho en la novena entrada y giraron sus camisetas mientras coreaban, intentando impulsar a San Luis hacia la victoria.

Oliver Marmol logró su victoria número 351 como mánager de los Cardenales, con lo que empató al miembro del Salón de la Fama Joe Torre en el noveno lugar en la historia del club.

Kansas City perdió cinco seguidos y siete de nueve, cayendo al sótano de la Central de la Liga Americana.

El doble productor de Carter Jensen y el elevado de sacrificio de Isaac Collins pusieron arriba a los Reales 2-0 en la cuarta entrada ante Dustin May, pero el jonrón de Walker ante el ex Cardenal Michael Wacha empató la pizarra en la parte baja, y el venezolano Pedro Pagés se voló la barda contra Wacha para tomar ventaja 3-2 en la quinta.

El rodado productor de Collins empató el juego en la sexta.

Bobby Witt Jr. conectó un doble para tomar la delantera en la 10ma entrada ante Ryne Stanek, y Alec Burleson igualó el juego con un sencillo productor ante Lucas Erceg en la parte baja.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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