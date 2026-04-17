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Posible tornado azota pequeño poblado de Illinois; derriba cables eléctricos y arranca tejados

LENA, Illinois, EE.UU. (AP) — Un posible tornado arrasó el viernes con una pequeña localidad del noroeste de Illinois, donde derribó líneas eléctricas, arrancó árboles de raíz y obligó a las autoridades a ordenar un cierre total de la comunidad.

La tormenta causó “daños extensos” en todo Lena, donde árboles y escombros bloquearon los caminos y “puso estructuras en riesgo”, generando condiciones peligrosas, según el Departamento de Policía del condado de Stephenson.

“Somos sumamente afortunados de que esta tormenta no haya provocado pérdida de vidas ni lesiones graves”, declaró el jefe de policía, Steve Stovall, en un comunicado.

La policía del condado anunció la noche del viernes en redes sociales que no se permitirá la entrada o salida de vehículos de la localidad hasta nuevo aviso. Más tarde aclaró que el acceso estaba “estrictamente restringido”.

El Servicio Meteorológico Nacional señaló que los daños probablemente fueron provocados por un tornado y que llevará a cabo una inspección de la zona durante el fin de semana.

Leo Zach, de 14 años, acababa de llegar al auditorio de la escuela secundaria local para una competencia de bandas musicales cuando el edificio comenzó a estremecerse y se fue la luz. Contó que la sala estaba llena de estudiantes y que algunos estaban muy asustados y sufrieron ataques de pánico.

“Definitivamente tuve mucha suerte, considerando lo que pudo haber pasado", comentó. "Sólo traté de mantener la calma y ayudar a otras personas”.

Una vez que se les permitió salir del lugar pudieron ver algunas ventanas rotas del gimnasio, el cual perdió parte del techo.

Fotos y videos publicados en internet mostraban una cochera destruida, edificios que perdieron ladrillos y cercas demolidas.

Lena es una localidad de unos 3.000 habitantes, ubicada a unos 188 kilómetros (117 millas) al noroeste de Chicago.

Rachel Nemon se dirigía a la escuela secundaria de la localidad para recoger a su hijastro cuando tuvo que meterse en un autolavado para resguardarse de la tormenta. Vio cómo un árbol era arrancado de raíz y cómo saltaban chispas a pocos metros de ella.

“Es algo que ves en internet, no en la vida real, especialmente en un pequeño poblado de Illinois”, subrayó.

El gobernador JB Pritzker señaló en la red social X que ya recibió un informe de los daños y que la Agencia de Manejo de Emergencias de Illinois “se encuentra en el lugar y en comunicación con las autoridades para ofrecer todo nuestro apoyo”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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