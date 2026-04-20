¿Por qué los jugadores del Bayern usan camisetas de cacatúa para festejos de Bundesliga?

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Los jugadores el Bayern Múnich celebran tras coronarse campeones de la Bundesliga, el domingo 19 de abril de 2026, en Múnich. (AP Foto/Matthias Schrader) AP

La victoria del Bayern por 4-2 sobre el Stuttgart aseguró el título con cuatro jornadas por disputarse, después de abrir una inalcanzable distancia de 15 puntos sobre el Borussia Dortmund, su perseguidor inmediato.

Pero pocos esperaban volver a ver a la cacatúa después de que desempeñara un papel central en los festejos cuando el Bayern también atrapó el título de la Bundesliga la temporada pasada.

El mediocampista Leon Goretzka bromeó tras celebrar con la estatua de la cacatúa, que apareció por primera vez la temporada pasada: “Tuvo que esperar mucho tiempo antes de que pudiéramos dejarlo salir de su jaula otra vez”, dijo.

El título del año pasado se aseguró sin que el Bayern saltara a la cancha. El empate de Friburgo con Bayer Leverkusen, segundo clasificado, dejó al Bayern con una irremomtable ventaja de ocho puntos con dos jornadas restantes.

Los jugadores del Bayern habían estado siguiendo por televisión el Friburgo-Leverkusen en un restaurante de Múnich y se encariñaron con una estatua de una cacatúa que había allí. La adoptaron de manera extraoficial como la nueva mascota del equipo. Uno de los jugadores —no está claro quién— se llevó la estatua de la cacatúa del restaurante y, posteriormente, ocupó un lugar destacado en el escenario una semana después, cuando el equipo recibió el trofeo de la Bundesliga.

“No voy a decir quién fue. La historia saldrá a la luz en algún momento”, señaló Vincent Kompany, el técnico del Bayern.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP