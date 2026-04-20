americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

¿Por qué los jugadores del Bayern usan camisetas de cacatúa para festejos de Bundesliga?

MÚNICH (AP) — Los jugadores del Bayern Múnich posaron con la imagen de una estatua de una cacatúa blanca en sus camisetas mientras celebraban el domingo la conquista de otro título de la Bundesliga.

Los jugadores el Bayern Múnich celebran tras coronarse campeones de la Bundesliga, el domingo 19 de abril de 2026, en Múnich. (AP Foto/Matthias Schrader)
Los jugadores el Bayern Múnich celebran tras coronarse campeones de la Bundesliga, el domingo 19 de abril de 2026, en Múnich. (AP Foto/Matthias Schrader) AP

La victoria del Bayern por 4-2 sobre el Stuttgart aseguró el título con cuatro jornadas por disputarse, después de abrir una inalcanzable distancia de 15 puntos sobre el Borussia Dortmund, su perseguidor inmediato.

Pero pocos esperaban volver a ver a la cacatúa después de que desempeñara un papel central en los festejos cuando el Bayern también atrapó el título de la Bundesliga la temporada pasada.

El mediocampista Leon Goretzka bromeó tras celebrar con la estatua de la cacatúa, que apareció por primera vez la temporada pasada: “Tuvo que esperar mucho tiempo antes de que pudiéramos dejarlo salir de su jaula otra vez”, dijo.

El título del año pasado se aseguró sin que el Bayern saltara a la cancha. El empate de Friburgo con Bayer Leverkusen, segundo clasificado, dejó al Bayern con una irremomtable ventaja de ocho puntos con dos jornadas restantes.

Los jugadores del Bayern habían estado siguiendo por televisión el Friburgo-Leverkusen en un restaurante de Múnich y se encariñaron con una estatua de una cacatúa que había allí. La adoptaron de manera extraoficial como la nueva mascota del equipo. Uno de los jugadores —no está claro quién— se llevó la estatua de la cacatúa del restaurante y, posteriormente, ocupó un lugar destacado en el escenario una semana después, cuando el equipo recibió el trofeo de la Bundesliga.

“No voy a decir quién fue. La historia saldrá a la luz en algún momento”, señaló Vincent Kompany, el técnico del Bayern.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Satonia Small, de la organización Something Safe To Do, habla ante reporteros cerca del lugar donde ocurrió un tiroteo masivo en Shreveport, Luisiana, el 19 de abril del 2026. (Jill Pickett/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP)

Mueren ocho niños en tiroteo masivo en Luisiana

Los delanteros Lionel Messi y Germán Berterame del Inter Miami celebra el gol de Berterame en el encuentro de la MLS ante el Colorado Rapids el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Geneva Heffernan)

Lionel Messi marca 2 goles y el Inter Miami vence 3-2 al Colorado Rapids

Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, le habla a la prensa en el Pentágono en Washington el 16 de abril del 2026. (AP foto/Kevin Wolf)

Más de 10.000 soldados de EEUU refuerzan bloqueo a Irán pero hasta ahora no han abordado barcos

Destacados del día

Avión del FBI y DOJ vuela a Cuba en plena tensión: misión en La Habana genera interrogantes

Avión del FBI y DOJ vuela a Cuba en plena tensión: misión en La Habana genera interrogantes

Trump evalúa todas las opciones para Cuba: acuerdo, presión o intervención militar en medio de crisis extrema

Trump evalúa todas las opciones para Cuba: acuerdo, presión o intervención militar en medio de crisis extrema

EEUU da ultimátum a Cuba: 14 días para liberar presos políticos clave

EEUU da ultimátum a Cuba: 14 días para liberar presos políticos clave

EEUU intercepta buque iraní en Ormuz: Trump afirma que fue capturado tras intentar romper el bloqueo naval

EEUU intercepta buque iraní en Ormuz: Trump afirma que fue capturado tras intentar romper el bloqueo naval

Policías en el lugar en donde varias personas resultaron heridas cuando un vehículo atropelló a varios asistentes en un desfile por el Año Nuevo Lao, el sábado 4 de abril de 2026, en Broussard, Luisiana. (WBRZ via AP)

🚨 TRAGEDIA EN LUISIANA: 8 NIÑOS MUERTOS EN TIROTEO TRAS DISPUTA FAMILIAR

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter