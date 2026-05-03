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Policía pide ayuda al público para esclarecer tiroteo en una fiesta en Texas

AMARILLO, Texas, EE.UU. (AP) — La policía está pidiendo la ayuda del público para identificar a los sospechosos de un tiroteo en una fiesta en Amarillo, Texas, que mató a dos adolescentes e hirió a otras 10 personas.

Las autoridades municipales afirman que están buscando a dos personas que abrieron fuego en un complejo de apartamentos alrededor de las 2 a. m. del sábado y piden a los residentes locales que revisen sus cámaras de vigilancia para detectar cualquier actividad inusual en ese horario. No se dieron a conocer detalles sobre un posible motivo.

Un video de vigilancia difundido por la policía muestra a dos personas abriendo fuego hacia el exterior de un apartamento. Después se escuchan gritos y alaridos, y luego vuelven a sonar más disparos.

“Cuando miré hacia afuera y salí, era un caos total", contó el vecino Phillip Thrasher a KTVT-TV. "Quiero decir, había niños corriendo por todas partes, gritando y corriendo. Ni siquiera sabían hacia dónde corrían, y luego llegaron mamás y papás y fueron a rescatar a sus hijos. Los que pudieron, los que no pudieron estaban muy alterados. Quiero decir, no había nada que hacer”.

La policía de Amarillo informó que dos adolescentes, de 16 y 17 años, murieron y otras 10 personas resultaron heridas. No se dieron a conocer las condiciones de los heridos.

“La investigación de los hechos de esta mañana ha determinado que los sospechosos tienen una vinculación con el lugar atacado y eran conocidos por uno de los ocupantes en la fiesta”, declaró el jefe de policía Thomas Hover en un comunicado el sábado.

La policía indicó que las personas involucradas habían estado en una fiesta en otro lugar y se les pidió que se fueran; luego se dirigieron al complejo donde ocurrió el tiroteo.

Se dejaron mensajes telefónicos el domingo para funcionarios policiales y para la administración del complejo de apartamentos, ubicado cerca de la Interestatal 40, a unos 10 kilómetros (6 millas) al oeste del centro de Amarillo.

Hover manifestó que la policía había incrementado las patrullas después de que tiroteos separados mataran a seis personas en Amarillo el 22 de marzo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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