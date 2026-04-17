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Policía de Londres investiga objetos dejados cerca de Embajada de Israel

LONDRES (AP) — La policía en Londres informó el viernes que estaba investigando un incidente regitrado cerca de la Embajada de Israel en el que había varios objetos desechados.

Policías investigan en Kensington Gardens, en el centro de Londres, el viernes 17 de abril de 2026, luego que los objetos fueron encontrados cerca de la embajada israelí. (Jordan Pettitt/PA vía AP)
Policías investigan en Kensington Gardens, en el centro de Londres, el viernes 17 de abril de 2026, luego que los objetos fueron encontrados cerca de la embajada israelí. (Jordan Pettitt/PA vía AP) AP

La Policía Metropolitana indicó que la embajada no fue atacada, pero que sus agentes, incluidos algunos con ropa de protección, estaban registrando la zona alrededor del exclusivo vecindario de Kensington Gardens.

Se estableció un cordón y se restringió el acceso a los jardines y al área circundante. En el lugar se podían ver furgonetas policiales y una carpa blanca.

“No creemos que exista un mayor riesgo para la seguridad pública en esta etapa, pero instamos a la gente a evitar la zona mientras los agentes realizan su trabajo”, señaló un portavoz policial.

La policía también informó que los detectives investigaban si los objetos no identificados hallados cerca de la embajada están vinculados a un video publicado en internet en que se afirmaba que iba a ser atacada con drones que transportaban sustancias peligrosas. Añadió que la unidad de Policía Antiterrorista de Londres está al tanto del video.

El video, que al parecer fue compartido por el grupo Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia, muestra un objetivo sobre una imagen de la embajada israelí y a personas vestidas con trajes de materiales peligrosos volando drones, según PA Media.

El grupo, cuyo nombre se traduce como el Movimiento Islámico de los Compañeros de la Derecha, supuestamente publicó el mes pasado un video en Telegram en que se mostraba un mapa del lugar en el norte de Londres donde cuatro ambulancias pertenecientes a una organización benéfica judía fueron incendiadas, así como imágenes de los vehículos en llamas.

El gobierno de Israel lo ha descrito como un grupo fundado recientemente, con presuntos vínculos con “un grupo de respaldo iraní” que también se ha atribuido la responsabilidad de ataques contra sinagogas en Bélgica y los Países Bajos. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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