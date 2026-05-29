Policía de Kenia arresta a niñas tras incendio en escuela

La escena después del incendio en la escuela en Gilgil, Kenia, el 28 de mayo de 2026. (AP foto/Andrew Kasuku) AP

Según la Dirección de Investigaciones Criminales las jóvenes fueron detenidas por planificar y ejecutar el incendio en la Escuela de Niñas Utumishi en el centro de Kenia.

Además de las muertes, el incendio del jueves por la mañana dejó a otras 79 personas heridas. La policía pasó todo el jueves interrogando a 30 alumnas en la escuela y pidió a sus padres que regresaran a casa sin las niñas y volvieran el viernes por la mañana.

“Los investigadores han realizado entrevistas exhaustivas con estudiantes, personal docente y otros testigos, mientras equipos forenses llevan a cabo una revisión detallada de las imágenes disponibles de las cámaras de seguridad”, declaró en un comunicado el portavoz policial John Marete.

El ministro de Educación, Julius Ogamba, indicó el viernes que se había disuelto la junta directiva de la escuela y que la directora enfrentaría medidas disciplinarias por no cumplir el manual de seguridad.

“En particular, había hacinamiento en el dormitorio y una puerta de salida estaba cerrada con llave, en contra de los requisitos de seguridad establecidos”, afirmó.

Dos docentes que estaban al tanto de una protesta también enfrentarán medidas disciplinarias.

El viernes por la mañana, los padres seguían en vilo en la escuela, sin información clara sobre cuándo se permitiría la salida del resto de las estudiantes.

“Ni siquiera nos han dicho nada sobre las ocho que la policía ha arrestado", indicó una madre, que habló bajo condición de anonimato por temor a que su hija pudiera ser objeto de represalias. "Solo estamos aquí y nadie nos está dando ninguna información”.

En la morgue del hospital de Naivasha, a 28 kilómetros (8 millas) de la escuela, padres angustiados esperaban pruebas de ADN para identificar a sus hijos.

Un padre desconsolado, John Muiruri, comentó que les estaban dando información contradictoria sobre la ubicación de los cuerpos.

“Solo han estado montando distracciones, tratando de impedir que sepamos la verdad, pero la realidad que hemos llegado a conocer es que hemos perdido a nuestros hijos. Ya hemos asumido la realidad. Lo que queremos saber es dónde están los restos de nuestras hijas”, expresó.

Aún no se conocía el motivo del incendio.

“Los detectives continúan tomando declaraciones y analizando toda la evidencia disponible para reconstruir la secuencia de los hechos, establecer todas las circunstancias del incidente y determinar el motivo”, señaló Marete en un comunicado.

Los cuerpos de las 16 estudiantes fueron trasladados el jueves a la morgue de un hospital gubernamental y se les estaban realizando pruebas de ADN para confirmar sus identidades.

Los incendios en escuelas han sido durante mucho tiempo motivo de preocupación para las autoridades educativas en África Oriental, donde las aulas y los dormitorios suelen estar abarrotados y, por lo general, no hay equipos de extinción de incendios. En ocasiones, los incendios se atribuyen a fallas eléctricas, pero otras veces son provocados por estudiantes que incendian escuelas por problemas disciplinarios.

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La corresponsal Zelipha Kirobi contribuyó desde Gilgil, Kenia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP