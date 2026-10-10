Policía de Filadelfia muere y otro resulta herido tras reporte de hombre armado

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Shane Seiber, de 40 años, falleció en la madrugada en el oeste de Filadelfia, según el comisionado policial Kevin Bethel.

Seiber, con 10 años de servicio en el Departamento de Policía de Filadelfia, y el otro agente fueron trasladados al Centro Médico Penn Presbyterian y se sometieron a cirugía. El agente que sobrevivió se encuentra estable, agregó Bethel.

El funcionario indicó que hay un sospechoso detenido.

El gobernador Josh Shapiro manifestó que ordenó que las banderas ondearan a media asta por Seiber. Le sobreviven su esposa y dos hijos: un niño de 7 años y una niña de 3.

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GaNun es integrante del equipo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que ubica a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas que reciben poca cobertura.

____ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP