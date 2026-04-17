Playoffs NBA 2026: Thunder busca acabar con la paridad y sus rivales quieren aguar la fiesta

Eso podría parecer extraño. No lo es. Simplemente es la manera de ser de Gilgeous-Alexander y del Thunder.

Viven en el presente. Intentan no saltarse pasos ni gastar energía en cosas que están fuera de su control. El vigente campeón de la NBA y el equipo que tiene la primera siembra de los playoffs de este año, que comienzan el sábado, va paso a paso.

Y por eso, para el actual MVP de la NBA y MVP de las pasadas Finales, cualquier conversación sobre repetir el título y poner fin a la racha sin precedentes de paridad de la liga —siete campeones distintos en siete temporadas— puede esperar.

“Eso está muy lejos”, comentó Gilgeous-Alexander. “Van a pasar muchas cosas antes de que lleguemos al partido que cierre las finales. Sí, está bien. Tener la oportunidad de repetir significa que ganaste antes, así que está bien. Lo dejo ahí”.

Traducción: lo único en lo que piensa Oklahoma City en este momento es la primera ronda, el primer partido.

El camino al título volverá a pasar por OKC, con 16 equipos listos para iniciar el recorrido de dos meses que definirá quién levantará el Trofeo Larry O’Brien en junio. Detroit es el primer preclasificado de la Conferencia Este, el Thunder encabeza el cuadro del Oeste, Victor Wembanyama de San Antonio disputará los playoffs por primera vez y LeBron James de los Lakers de Los Ángeles, está por hacerlo por 19na vez en las últimas 21 temporadas.

“Es baloncesto competitivo”, expresó James. “Cada vez que puedes estar en partidos con significado, sin duda significa mucho más”.

Los enfrentamientos

En el Este: el No. 1 Detroit espera a Orlando o Charlotte (su rival se decidirá en el play-in del viernes), el No. 2 Boston juega contra el No. 7 Filadelfia por 23ma ocasión en los playoffs (el cruce de postemporada más común que tiene la NBA), el No. 3 Nueva York se mide al No. 6 Atlanta y el No. 4 Cleveland enfrenta al No. 5 Toronto.

En el Oeste: el No. 1 Oklahoma City espera a Phoenix o Golden State (también se decidirá el viernes por la noche), el No. 2 San Antonio se mide al No. 7 Portland, el No. 3 Denver recibe al No. 6 Minnesota (el tercer enfrentamiento entre esas franquicias en los últimos cuatro años) y No. 4 Lakers, jugarán contra el No. 5 Houston —preparando un duelo para la historia y de los que no envejecen: James, de 41 años, liderando a su equipo contra Kevin Durant, de 37, y los Rockets.

“Obviamente es el escenario más grande del baloncesto y hay muchas cosas alrededor del juego”, señaló Durant. “Pero al final del día, tras el salto inicial, es solo baloncesto. Todos sabemos jugar a este nivel. Todos sabemos lo que se necesita para ganar partidos. Solo hay que hacerlo de manera consistente”.

El Thunder —que arrancó con marca de 24-1 y luego terminó 19-3 en sus últimos 22 partidos— no pasó ni un solo día esta temporada fuera del primer lugar del Oeste. Los Pistons estuvieron cerca de lograr esa hazaña en el Este; tardaron alrededor de dos semanas y media en llegar al No. 1 de ese lado de la liga, pero se mantuvieron allí el resto del camino.

“Sentimos que jugamos un baloncesto de playoffs cada noche”, manifestó el entrenador de los Pistons, J.B. Bickerstaff. “Somos un equipo físico. Somos un equipo aguerrido. Somos un equipo duro. Nos organizamos bien en la lucha cuerpo a cuerpo. Esas son cosas que tienes que hacer en los playoffs”.

La racha de paridad

Toronto ganó el título en 2019, seguido por los Lakers en 2020, Milwaukee en 2021, Golden State en 2022, Denver en 2023, Boston en 2024 y el Thunder el año pasado.

La NBA nunca ha visto una racha similar—siete campeones en siete años.

Y hay algunos contendientes legítimos para ampliar esa lista. Los candidatos según las casas de apuestas, incluyen a Detroit, Nueva York y San Antonio.

“Lo sueño todos los días”, dijo Wembanyama.

No sabe cómo ese sueño podría compararse con la realidad, si el título termina en manos de los Spurs. El Thunder lo descubrió el año pasado, después de ganar un séptimo partido de las Finales de la NBA en su cancha para finalmente llevar un campeonato a OKC y coronar una de las temporadas más ganadoras en la historia de la liga.

Desde el inicio de esta temporada, el Thunder no ha estado intentando ganar dos seguidos. La presión de tratar de defender un título es real, pero ellos también dirían que es externa. Lo único que le preocupa al Thunder es lo que traiga el día, un enfoque que funcionó el año pasado y que los tiene como amplio favorito para ganarlo todo otra vez este año.

“Este grupo de jugadores está condicionado de antemano para competir”, afirmó el entrenador del Thunder, Mark Daigneault. “Está condicionado para mantenerse dentro del equipo. Y se han mantenido fieles a eso a través de muchas experiencias distintas durante un largo periodo de tiempo. Así que eso nos ha permitido enfocarnos mucho en el baloncesto”.

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FUENTE: AP