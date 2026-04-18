Pistons juegan contra Magic en playoffs; buscan cortar racha e iniciar una carrera inesperada

El alero de los Magic de Orlando, Paolo Banchero (derecha), realiza un movimiento para eludir al escolta de los Pistons de Detroit, Ausar Thompson, durante la segunda mitad de un partido de baloncesto de la NBA, el lunes 6 de abril de 2026, en Orlando, Florida. (AP Foto/John Raoux) AP

Sin embargo, las casas de apuestas no esperan que lleguen muy lejos.

Los Pistons están por detrás de Boston, Cleveland y New York entre los favoritos para ganar el Este, y aparecen detrás de seis equipos de la liga proyectados para conquistar el campeonato de la NBA.

“Siempre hemos sido los no favoritos. Seguimos cazando. Nos gusta eso”, señaló Isaiah Stewart, ala-pívot de los Pistons.

Detroit recibirá en casa al Orlando Magic, octavo preclasificado, el domingo por la noche.

Los Pistons no han iniciado una serie de postemporada en casa desde 2008, que también es el último año en que avanzaron en los playoffs y la última vez que ganaron un partido de postemporada en Motor City.

La racha de Detroit de 10 derrotas consecutivas en casa en postemporada es la más larga en la historia de la liga, una caída más que la que sufrió Filadelfia de 1968 a 1971. La sequía se remonta a una victoria sobre Boston en el Juego 4 de las finales de la Conferencia Este en The Palace of Auburn Hills el 26 de mayo de 2008.

El Magic, por su parte, se ganó un lugar en los playoffs por la vía difícil esta semana.

Perdieron en Filadelfia 109-97 en un partido del play-in el miércoles y aplastaron a Charlotte 121-90 en casa el viernes por la noche.

“O tenías la oportunidad de terminar tu temporada, o empiezas una nueva. Estos muchachos asumieron el compromiso entre ellos, con nuestro cuerpo técnico, de que queremos seguir jugando baloncesto”, expresó Jamahl Mosley, entrenador del Magic.

Orlando también apunta a avanzar en los playoffs por primera vez en un buen tiempo.

El Magic ha sido eliminado en la primera ronda dos años seguidos y seis veces desde que llegó a las finales de la Conferencia Este en 2010.

Detroit estuvo en los playoffs el año pasado por primera vez desde 2019 y puso fin a una racha récord de la liga de 15 derrotas consecutivas en postemporada antes de ser eliminado por los Knicks de Nueva York en el Juego 6.

La franquicia, tres veces campeona, estableció hace dos años la racha de derrotas en una sola temporada en la NBA, cuando lideró la liga en derrotas por segunda campaña consecutiva.

Ausar Thompson, alero de los Pistons y uno de los mejores defensores de la NBA, dijo que el equipo tiene expectativas más altas para esta postemporada que cualquiera fuera de la organización.

“Creemos que no solo podemos salir del Este, sino ganarlo todo”, afirmó Thompson.

Primera selección

La serie enfrenta a selecciones número 1 globales de dos años consecutivos.

Detroit reclutó a Cade Cunningham en 2021. Es probable que el base integre un equipo All-NBA por segundo año seguido, tras ganar una apelación para ser elegible luego de quedarse a un partido de cumplir la regla de 65 juegos de la liga.

Cunningham, que siempre ha anotado y ha generado para sus compañeros con un juego inteligente, ha mejorado de manera constante en defensa hasta el punto de poder marcar potencialmente cualquier posición.

“Es un jugador completo que puede impactar el partido en ambos lados de la cancha”, señaló J.B. Bickerstaff, de Detroit. Bickerstaff fue nombrado entrenador del año por la National Basketball Coaches Association el viernes.

Orlando seleccionó a Paolo Banchero en 2022. Después de que el ala-pívot fue elegido Novato del Año y All-Star en 2024, promedió un récord personal de 25,9 puntos la temporada pasada. Banchero registró máximos de su carrera en porcentaje de tiros de campo y rebotes por partido este año.

Banchero encestó más de la mitad de sus intentos y anotó 25 puntos contra los Hornets, recuperándose después de fallar 15 de 22 tiros y perder el balón seis veces en una derrota ante los 76ers que dejó al Magic al borde de la eliminación.

Una mirada atrás

Los Pistons y el Magic dividieron su serie de cuatro partidos de temporada regular, por lo general enfrentándose cuando al menos a uno de los equipos le faltaba un jugador clave.

En defensa, les costó frenar a la estrella rival en tres partidos.

Cunningham, que se perdió el último duelo a principios de este mes mientras se recuperaba de un pulmón colapsado, tuvo 39 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias en un partido, y sumó 59 puntos y 21 asistencias combinados en los otros dos encuentros.

Banchero promedió 26,3 puntos —cuatro más que su promedio de la temporada— en tres partidos. Se perdió un enfrentamiento por una distensión en la ingle.

Choque y desgaste

Detroit y Orlando tienen equipos físicos, de mentalidad defensiva, lo que los llevó a encestar menos del 51% de sus tiros en cada uno de los cuatro partidos durante la temporada regular.

“Orlando tiene jugadores grandes y físicos que pueden ir mucho a la línea de tiros libres y poner mucha presión en la pintura, ya sea con penetraciones o con rebotes ofensivos. También usan ese tamaño y esa envergadura en el costado defensivo de la cancha. Van a jugar físico contigo, te van a presionar y lo van a hacer difícil”, explicó Bickerstaff.

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FUENTE: AP