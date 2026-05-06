americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Piqué recibe suspensión de 6 partidos y veto de 2 meses por altercado con árbitros en 2da división

MADRID (AP) — La federación española de fútbol suspendió a Gerard Piqué, propietario del Andorra, por seis partidos tras sus quejas por el arbitraje de un encuentro de segunda división.

ARCHIVO - Gerard Piqué comparece ante el juzgado de Majadahonda, España, el 14 de marzo de 2025. (AP Foto/Manu Fernández)
ARCHIVO - Gerard Piqué comparece ante el juzgado de Majadahonda, España, el 14 de marzo de 2025. (AP Foto/Manu Fernández) AP

En el fallo anunciado el miércoles, el comité de disciplina de la federación también prohibió al ex astro de la selecciónd e España y el Barcelona ejercer como propietario del club durante dos meses por incidentes durante la derrota 1-0 en casa ante el Albacete el 1 de mayo.

El club fue multado con 1.500 euros (1.762 dólares), y su estadio fue cerrado parcialmente durante dos partidos.

La federación indicó que Piqué le dijo a un oficial del partido: "En otro país, te reventarían pero aquí en Andorra somos un país civilizado”.

Piqué y un grupo de inversión compraron el FC Andorra en 2018, cuando el club de la pequeña nación situada en los Pirineos entre España y Francia, estaba en la quinta división. El club fue fundado en 1942 y hasta ahora había jugado mayormente en las categorías inferiores.

Andorra se ubica actualmente en el décimo puesto de la clasificación de la segunda división.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El italiano Kimi Antonelli de la escudería Mercedes celebra tras ganar el Gran Premio de Miami el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Miami para su tercera victoria seguida en F1

Julián Álvarez del Atlético de Madrid durante el partido de semifinal de la Liga de Campeones contra Arsenal,el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)

Arsenal y Atlético intercambian goles de penal en empate 1-1 en ida de semifinales de Champions

escandalo en el clasico mundial: alexei ramirez da positivo por cuatro esteroides

ESCÁNDALO EN EL CLÁSICO MUNDIAL: ALEXEI RAMÍREZ DA POSITIVO POR CUATRO ESTEROIDES

ARCHIVO - Alexei Ramírez, ex jugador de los Medias Blancas de Chicago, charla con otros jugadores, previo a una clínica de béisbol, el miércoles 16 de diciembre de 2025, en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Alexei Ramírez dio positivo por 4 esteroides en el Clásico Mundial de béisbol

Destacados del día

MINFAR endurece su discurso: La orden de alto el fuego no será dada jamás

MINFAR endurece su discurso: "La orden de alto el fuego no será dada jamás"

El petróleo cae con fuerza tras señales de paz entre EEUU e Irán y alivio en Ormuz

El petróleo cae con fuerza tras señales de paz entre EEUU e Irán y alivio en Ormuz

EEUU e Irán aceleran negociaciones y los mercados reaccionan: cae el petróleo y suben las bolsas

EEUU e Irán aceleran negociaciones y los mercados reaccionan: cae el petróleo y suben las bolsas

IMAGEN QUE SACUDE: MARCO RUBIO APARECE CON MAPA DE CUBA EN REUNIÓN CLAVE DEL COMANDO SUR
ULTIMA HORA

IMAGEN QUE SACUDE: MARCO RUBIO APARECE CON MAPA DE CUBA EN REUNIÓN CLAVE DEL COMANDO SUR

CUBA CONTROLA LA RENUNCIA A LA CIUDADANÍA: NUEVA LEY DA EL PODER FINAL AL ESTADO

CUBA CONTROLA LA RENUNCIA A LA CIUDADANÍA: NUEVA LEY DA EL PODER FINAL AL ESTADO

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter