Piqué recibe suspensión de 6 partidos y veto de 2 meses por altercado con árbitros en 2da división

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ARCHIVO - Gerard Piqué comparece ante el juzgado de Majadahonda, España, el 14 de marzo de 2025. (AP Foto/Manu Fernández) AP

En el fallo anunciado el miércoles, el comité de disciplina de la federación también prohibió al ex astro de la selecciónd e España y el Barcelona ejercer como propietario del club durante dos meses por incidentes durante la derrota 1-0 en casa ante el Albacete el 1 de mayo.

El club fue multado con 1.500 euros (1.762 dólares), y su estadio fue cerrado parcialmente durante dos partidos.

La federación indicó que Piqué le dijo a un oficial del partido: "En otro país, te reventarían pero aquí en Andorra somos un país civilizado”.

Piqué y un grupo de inversión compraron el FC Andorra en 2018, cuando el club de la pequeña nación situada en los Pirineos entre España y Francia, estaba en la quinta división. El club fue fundado en 1942 y hasta ahora había jugado mayormente en las categorías inferiores.

Andorra se ubica actualmente en el décimo puesto de la clasificación de la segunda división.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP