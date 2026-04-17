Petróleo cae 13% y el Dow Jones sube más de 1.000 puntos tras reapertura del estrecho de Ormuz

Varias personas trabajan en el piso de remates de la Bolsa de Valores de Nueva York, el lunes 13 de abril de 2026. (AP Foto/Seth Wenig) AP

El S&P 500 subió 1,4% mientras Wall Street se apresuraba hacia el fin de la tercera semana consecutiva de grandes ganancias, la más larga desde Halloween. Un flujo más libre de petróleo no solo ayudará a los conductores furiosos por los precios de la gasolina, sino que también retirará presión a la inflación que perjudica prácticamente a todo el mundo.

Hasta las 10:50 a.m., hora del Este, el promedio industrial Dow Jones se disparó 1.061 puntos, equivalente a 2,2%, mientras que el compuesto Nasdaq avanzó 1,6%.

El mercado accionario ha repuntado 12% desde que tocó fondo a finales de marzo ante la esperanza de que Estados Unidos e Irán puedan evitar el peor de los escenarios para la economía mundial a pesar de la guerra. La reapertura del estrecho de Ormuz, que quizá sea solo temporal, es hasta ahora la señal más clara para el optimismo, y el presidente Donald Trump afirmó en un discurso pronunciado la noche del jueves que la guerra “debería terminar bastante pronto”.

El precio del barril de crudo de referencia en Estados Unidos cayó con fuerza inmediatamente después de que el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, publicara en X que el paso para todos los buques comerciales a través del estrecho “se declara completamente abierto”, mientras parece mantenerse un alto el fuego en Líbano. Indicó que permanecería abierto durante el periodo restante del alto el fuego. El petróleo en Estados Unidos se desplomó 13% hasta alcanzar 79,31 dólares por barril.

El crudo Brent, el referente internacional, bajó 13,4% hasta alcanzar 86,11 dólares. Aun así, se mantiene por encima de su nivel de 70 dólares previo a la guerra, lo que indica que todavía hay cierta cautela en los mercados financieros.

En varias ocasiones desde que comenzó la guerra, el optimismo en Wall Street ha pasado rápidamente a la duda sobre un posible fin de los combates. Eso, a su vez, ha provocado oscilaciones feroces y repentinas de precios en todo, desde las acciones hasta los bonos y el petróleo.

Minutos después del anuncio del ministro iraní sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, Trump afirmó el viernes en su red social que el bloqueo de la Marina de Estados Unidos a Irán sigue “plenamente vigente” hasta que ambas partes alcancen un acuerdo sobre la guerra. Sin embargo, también sostuvo que “debería ir muy rápido, ya que la mayoría de los puntos ya están negociados”, y lo enfatizó al escribirlo todo en mayúsculas.

Las empresas con grandes facturas de combustible lograron algunas de las mayores ganancias de Wall Street tras el alivio en los precios del petróleo.

United Airlines se disparó 11,2%, por ejemplo. El jueves, el jefe de la Agencia Internacional de la Energía afirmó que Europa tiene “quizá unas seis semanas” de suministros restantes de combustible para aviones.

Los operadores de cruceros, que consumen enormes cantidades de combustible, también avanzaron con fuerza. Norwegian Cruise Line saltó 10,5%, y Royal Caribbean Group ganó 10,4%.

Las empresas de alojamiento y automotrices también obtuvieron cierto alivio por la caída de los precios del petróleo, que hizo que los rendimientos cayeran en el mercado de los bonos debido a la menor amenaza de una alta inflación. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó a 4,22% con respecto al 4,32% la noche del jueves. Un menor rendimiento en los bonos del Tesoro puede reducir las tasas de las hipotecas y otros préstamos que van a los hogares y empresas estadounidenses.

Builders FirstSource, proveedor de ventanas y otros productos, creció 9,6%, y la constructora Lennar ganó 7,1% debido a la esperanza de que la reducción en las tasas hipotecarias haga que más personas adquieran una vivienda. Carvana aumentó 9% debido a que la reducción en las tasas de crédito puede hacer que las personas compren más autos nuevos.

Un sólido inicio de la temporada de presentación de resultados en las grandes empresas estadounidenses también ha ayudado a sostener el mercado bursátil en Estados Unidos, y varias compañías financieras más se sumaron el viernes a la lista de empresas que obtienen mayores ganancias para el inicio de 2026 de lo que esperaban los analistas.

State Street subió 3,6%, y Fifth Third Bancorp añadió 2,1% después de que ambas informaran resultados mejores de lo previsto para el trimestre más reciente.

Eso ayudó a compensar una caída de 8,9% de Netflix, que bajó pese a que también presentó una ganancia mejor de lo esperado. No elevó su pronóstico de crecimiento de ingresos para el año completo, lo que, según analistas, pudo haber decepcionado a algunos inversionistas. También indicó que Reed Hastings, cofundador y presidente de la empresa de streaming, dejará su puesto en el consejo de administración en junio, cuando expire su mandato.

En los mercados bursátiles del exterior, los índices se dispararon en Europa tras el anuncio de Irán sobre el estrecho de Ormuz. El CAC 40 de Francia subió 2,2%, y el DAX de Alemania avanzó 2,5%.

En Asia, donde la jornada de negociación terminó antes del anuncio, los índices estuvieron más débiles. El Nikkei 225 de Japón perdió 1,8%, y el Hang Seng de Hong Kong cayó 0,9%, entre las mayores bajas.

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Los periodistas de negocios de la AP Chan Ho-him y Matt Ott contribuyeron a este informe.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP