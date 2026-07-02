Petro trata con León XIV la situación sociopolítica de Colombia en la recta final de su gobierno

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, es recibido por el arzobispo Petar Rajic, prefecto de la Prefectura de la Casa Pontificia, a su llegada al patio de San Dámaso para reunirse con el papa León XIV en el Vaticano, el jueves 2 de julio de 2026. (AP Foto/Alessandra Tarantino) AP

La oficina de prensa de la Santa Sede indicó que durante las conversaciones se prestó "especial atención a las repercusiones de los conflictos, a la delincuencia organizada internacional y al cambio climático”.

Además, fue expresada la “satisfacción por las buenas relaciones entre Colombia y la Santa Sede”, especialmente en favor de la “promoción de la paz, la reconciliación y la unidad nacional”.

Tras encontrarse con el papa León XIV, Petro se reunió con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, acompañado de monseñor Daniel Pacho, subsecretario para el sector multilateral de la Sección para las Relaciones con los Estados y Organismos Internacionales.

El progresista Petro acudió a la audiencia cuando le resta poco más de un mes para dejar el poder. El 7 de agosto asumirá como presidente De la Espriella, abogado y empresario apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump, quien promete dar un giro conservador en Colombia.

Petro aseguró en la red social X que solicitó al papa “ayudarnos a proteger a las comunidades campesinas beneficiarias de la reforma agraria".

En su gobierno Petro avanzó en la entrega de tierras para los campesinos que sufrieron el despojo en años pasados como víctimas del conflicto armado colombiano. En adelante, dijo Petro, las tierras estarían en peligro porque “algunos de los allegados” de las “mafias” que quieren volver a tomar poder de las tierras buscan “dirigir de nuevo el Ministerio de Agricultura” en el próximo gobierno.

A su llegada a Italia el lunes Petro dijo que vería al papa para “dialogar del peligro de ocultar la verdad”, sin dar detalles sobre esa afirmación en X, donde también reprochó que “ningún funcionario del gobierno italiano” lo recibió en el aeropuerto. La primera ministra italiana Giorgia Meloni felicitó en X a De la Espriella por su triunfo en las urnas luego de la segunda vuelta presidencial en Colombia y dijo estar lista para desarrollar las relaciones bilaterales y fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales. FUENTE: AP