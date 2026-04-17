Petro dice que Ecuador "está pasando al fascismo" por presunta tortura e insiste en caso Glas

El presidente colombiano Gustavo Petro tras votar en las elecciones legislativas colombianas en Bogotá, el 8 de marzo del 2026. (AP foto/Fernando Vergara) AP

“Ecuador está pasando al fascismo, ha decidido ilegalizar la oposición y criminalizar la política, dejando morir de hambre al ciudadano colombiano ex vicepresidente de la república de Ecuador: Jorge Glas”, aseguró Petro en la red social X.

El mandatario reaccionó a una noticia que refería recientes denuncias de la Organización Mundial Contra la Tortura, con sede central en Ginebra, que advierten presuntos “actos de tortura, así como amenazas y hostigamientos contra población civil campesina” en operaciones militares en la comunidad de San Martín, provincia de Sucumbíos, así como malas condiciones para los privados de la libertad.

The Associated Press consultó sin obtener respuesta de inmediato a la Cancillería ecuatoriana y al Ministerio de Defensa.

El gobierno ecuatoriano ha dicho que el operativo en la provincia fronteriza de Sucumbíos está dirigido a combatir al crimen organizado, incluido el bombardeo del 6 de marzo en el que, con apoyo de Estados Unidos, aseguró que se destruyó un campamento del grupo armado ilegal Comandos de la Frontera, que servía como sitio de descanso de uno de sus cabecillas.

Aunque no se ha referido al caso particular de la comunidad San Martín, desmintió versiones de The New York Times sobre la supuesta afectación a una finca que, según el medio, no era un campamento.

Los dichos de Petro ocurren en medio de tensiones bilaterales que iniciaron en enero y se han agudizado con imposición recíproca de aranceles, la suspensión de venta de energía para Ecuador y el incremento de la tarifa de transporte de petróleo colombiano.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa inició con la imposición de aranceles con una tasa “de seguridad” del 30% a todos los productos colombianos, los aumentó al 50% en marzo y en mayo llegarán al 100%. Alegó que Colombia no combate eficazmente la criminalidad en la frontera común.

Mientras que Colombia busca, según un decreto en borrador publicado la víspera, establecer un arancel recíproco a mercancías provenientes de Ecuador del 35%, 50% y 75%, en una metodología que selecciona productos sin llegar a imponer a ninguno el 100%, como lo hará Ecuador. La medida entraría en vigencia luego de recibir comentarios de ciudadanos, un procedimiento usual en el país.

Las tensiones políticas han incluido la situación de Glas, condenado por corrupción, a quien Petro ha denominado un “preso político”. Noboa ha rechazado el calificativo y ha dicho que Petro atenta contra la soberanía de su país.

Petro le concedió la nacionalidad colombiana a Glas el año pasado y ha pedido a Ecuador que lo entregue a Colombia.

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La periodista Gabriela Molina contribuyó a este reporte desde Quito.

FUENTE: AP