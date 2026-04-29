Pete Crow-Armstrong pega jonrón e impulsa tres carreras en triunfo de Cachorros 5-4 ante Padres

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Michael Conforto, izquierda, de los Cachorros de Chicago, llega barrido para anotar con rola productora de Pete Crow-Armstrong mientras el receptor de los Padres de San Diego, Luis Campusano, intenta en vano ponerlo fuera durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del miércoles 29 de abril de 2026, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull) AP

Los Cachorros ganaron 12 de sus últimos 15 juegos.

El cuadrangular de Crow-Armstrong fue un batazo de dos carreras por la línea del jardín derecho en la cuarta entrada para darle a los Cachorros una ventaja de 3-0 en la pizarra.

El abridor de los Cachorros, Jameson Taillon (2-1), no permitió que ningún corredor se embasara durante los primeros cuatro innings y dos tercios de labor. Los Padres reaccionaron con un jonrón solitario al jardín izquierdo del dominicano Miguel Andújar, una base por bolas de Jake Cronenworth y un cuadrangular de dos carreras al jardín izquierdo de Nick Castellanos para empatar el juego 3-3 en la quinta.

Taillon permitió tres carreras y tres hits, y ponchó a seis en siete innings.

El relevista de Chicago Hoby Milner consiguió su primer salvamento.

El abridor de los Padres, Matt Waldron, lanzó cinco entradas, en las que permitió tres carreras y seis hits. El relevista cubano Adrián Morejón (2-1) permitió una carrera en dos tercios de entrada.

El mánager de los Padres, Craig Stammen, se perdió el juego para asistir a un funeral, cediendo el rol de mánager interino al coach de banca Randy Knorr. Se espera que Stammen regrese con los Padres para el juego contra los Arizona Diamondbacks el viernes. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP