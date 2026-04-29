americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Pete Crow-Armstrong pega jonrón e impulsa tres carreras en triunfo de Cachorros 5-4 ante Padres

SAN DIEGO (AP) — Pete Crow-Armstrong conectó su tercer jonrón de la temporada e impulsó tres carreras para liderar a los Cachorros de Chicago a una victoria por 5-4 sobre los Padres de San Diego el miércoles.

Michael Conforto, izquierda, de los Cachorros de Chicago, llega barrido para anotar con rola productora de Pete Crow-Armstrong mientras el receptor de los Padres de San Diego, Luis Campusano, intenta en vano ponerlo fuera durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del miércoles 29 de abril de 2026, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull)
Michael Conforto, izquierda, de los Cachorros de Chicago, llega barrido para anotar con rola productora de Pete Crow-Armstrong mientras el receptor de los Padres de San Diego, Luis Campusano, intenta en vano ponerlo fuera durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del miércoles 29 de abril de 2026, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull) AP

Los Cachorros ganaron 12 de sus últimos 15 juegos.

El cuadrangular de Crow-Armstrong fue un batazo de dos carreras por la línea del jardín derecho en la cuarta entrada para darle a los Cachorros una ventaja de 3-0 en la pizarra.

El abridor de los Cachorros, Jameson Taillon (2-1), no permitió que ningún corredor se embasara durante los primeros cuatro innings y dos tercios de labor. Los Padres reaccionaron con un jonrón solitario al jardín izquierdo del dominicano Miguel Andújar, una base por bolas de Jake Cronenworth y un cuadrangular de dos carreras al jardín izquierdo de Nick Castellanos para empatar el juego 3-3 en la quinta.

Taillon permitió tres carreras y tres hits, y ponchó a seis en siete innings.

El relevista de Chicago Hoby Milner consiguió su primer salvamento.

El abridor de los Padres, Matt Waldron, lanzó cinco entradas, en las que permitió tres carreras y seis hits. El relevista cubano Adrián Morejón (2-1) permitió una carrera en dos tercios de entrada.

El mánager de los Padres, Craig Stammen, se perdió el juego para asistir a un funeral, cediendo el rol de mánager interino al coach de banca Randy Knorr. Se espera que Stammen regrese con los Padres para el juego contra los Arizona Diamondbacks el viernes.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Julián Álvarez del Atlético de Madrid durante el partido de semifinal de la Liga de Campeones contra Arsenal,el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)

Arsenal y Atlético intercambian goles de penal en empate 1-1 en ida de semifinales de Champions

escandalo en el clasico mundial: alexei ramirez da positivo por cuatro esteroides

ESCÁNDALO EN EL CLÁSICO MUNDIAL: ALEXEI RAMÍREZ DA POSITIVO POR CUATRO ESTEROIDES

ARCHIVO - Alexei Ramírez, ex jugador de los Medias Blancas de Chicago, charla con otros jugadores, previo a una clínica de béisbol, el miércoles 16 de diciembre de 2025, en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Alexei Ramírez dio positivo por 4 esteroides en el Clásico Mundial de béisbol

El entrenador del Fenerbahce, José Mourinho, a la izquierda, durante el partido de vuelta de los playoffs de la Liga de Europa entre el Anderlecht y el Fenerbahce en el estadio RSC Anderlecht en Bruselas, el jueves 20 de febrero de 2025. (AP Foto/Omar La Habana)

MOURINHO APUNTA AL REAL MADRID: FLORENTINO PÉREZ QUIERE SU REGRESO PARA RECONSTRUIR EL CLUB

Destacados del día

Desalojan vivienda del exministro Alejandro Gil en el barrio de Miramar

Desalojan vivienda del exministro Alejandro Gil en el barrio de Miramar

Autos para Cuba no salen de Miami: crece el caos y las pérdidas para sus dueños cubanos

Autos para Cuba no salen de Miami: crece el caos y las pérdidas para sus dueños cubanos

COLAPSO MIGRATORIO: APROBACIÓN DE GREEN CARD PARA CUBANOS CAE 99.8% BAJO TRUMP

COLAPSO MIGRATORIO: APROBACIÓN DE GREEN CARD PARA CUBANOS CAE 99.8% BAJO TRUMP

ESCÁNDALO EN EL CLÁSICO MUNDIAL: ALEXEI RAMÍREZ DA POSITIVO POR CUATRO ESTEROIDES

ESCÁNDALO EN EL CLÁSICO MUNDIAL: ALEXEI RAMÍREZ DA POSITIVO POR CUATRO ESTEROIDES

Esta imagen, contenida en un documento judicial del Departamento de Justicia, del 29 de abril de 2026, muestra a Cole Tomas Allen dentro de su habitación de hotel, el sábado 25 de abril de 2026 en Washington, usando su teléfono móvil para fotografiarse en el espejo. (Foto, Departamento de Justicia vía AP)

El hombre acusado de intentar matar a Trump se tomó una foto momentos antes del ataque

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter