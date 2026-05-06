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Pete Alonso conecta jonrón de 3 carreras y Orioles vencen 7-4 a Marlins por 2da vez seguida

MIAMI (AP) — Pete Alonso conectó un jonrón de tres carreras, Adley Rutschman pegó dos dobles productores y los Orioles de Baltimore vencieron el miércoles 7-4 a los Marlins de Miami.

Pete Alonso, de los Orioles de Baltimore, festeja tras sacudir un jonrón de tres carreras frente a los Marlins de Miami, el miércoles 6 de mayo de 2026 (AP Foto/Rebecca Blackwell)
Pete Alonso, de los Orioles de Baltimore, festeja tras sacudir un jonrón de tres carreras frente a los Marlins de Miami, el miércoles 6 de mayo de 2026 (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

Alonso suma 57 extrabases contra Miami desde que debutó en 2019, la mayor cantidad de cualquier pelotero frente a un mismo rival en ese lapso. Ha conectado 33 vuelacercas en 105 juegos contra los Marlins, su rival de división durante sus siete temporadas con los Mets.

Brandon Young (3-1) permitió tres carreras en la primera entrada, pero dejó en blanco a los Marlins durante las cinco siguientes. Rico García lanzó la novena para su segundo salvamento —ha permitido una carrera en 18 apariciones esta temporada para una efectividad de 0,53.

Baltimore ha ganado dos duelos seguidos en Miami después de ser superado por 39-10 durante una barrida de cuatro juegos por parte de los Yankees en Nueva York.

Alonso envió una recta en cuenta de 0-2 del dominicano Eury Pérez (2-4) a 407 pies entre el jardín izquierdo y el central en la primera entrada para poner a los Orioles arriba por 3-0.

Pérez trabajó cinco entradas, ponchó a seis y permitió cuatro hits, cinco bases por bolas y cinco carreras.

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