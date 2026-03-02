americateve

Perú declara emergencia en suministro de gas natural para consumo interno tras deflagración en ducto

LIMA (AP) — Perú declaró el lunes una emergencia en el suministro de gas natural por 14 días para dar preferencia a los domicilios, comercios y transporte público que usan este combustible luego que la víspera se suspendió el transporte de gas tras detectarse una fuga y posterior llamarada en el gasoducto más importante del país.

Es la primera vez que se produce una suspensión del transporte de gas durante dos semanas desde que el gasoducto de 729 kilómetros comenzó a funcionar hace más de 20 años. El ducto une un yacimiento gasífero de la Amazonía con la costa del Pacífico desde donde el combustible va al consumo interno o al exterior.

En una resolución publicada en la gaceta oficial El Peruano, el Ministerio de Energía indicó que el domingo la empresa transportadora de gas informó de una deflagración ocurrida en una remota estación de válvulas, cerca del inicio del ducto, en un distrito amazónico llamado Megantoni, región Cusco.

La empresa encargada del transporte de gas indicó que la magnitud del impacto de la suspensión del transporte “se encuentra en evaluación” y que demorará hasta 14 días. Durante dos semanas solamente habrá 70 millones de pies cúbicos de gas natural por día, según la resolución. No se ha indicado información sobre la exportación del gas natural licuado, que se dirige principalmente a Corea del Sur, Japón y China.

En un comunicado, Cálidda —la empresa distribuidora del gas natural— pidió moderación en el uso del gas natural en los hogares, comercios y transporte masivo que usan este combustible fósil. También recordó que no incluirá a vehículos de carga, taxis, minibuses y mototaxis dentro de su grupo prioritario.

Ni el gobierno ni la transportadora han indicado las razones que causaron la fuga y posterior llamarada en un punto del ducto que parte desde la Amazonía, en el distrito de Megantoni, región Cusco, y llega a una zona del sur de Lima llamada Lurín, en la costa del Pacífico.

FUENTE: AP

