Persisten tensiones entre republicanos y la Casa Blanca por el “Fondo Antipolitización”

El senador Ted Cruz, republicano de Texas, habla en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Dallas, el 28 de marzo de 2026. (Foto AP/Gabriela Passos, Archivo) AP

Los republicanos del Senado, que regresan a Washington el lunes, afirman que no tendrán los votos para aprobar el proyecto de gasto de Seguridad Nacional hasta que la Casa Blanca trabaje con ellos para fijar los parámetros de un nuevo fondo de 1.776 millones de dólares, creado para compensar a aliados de Trump que afirman ser víctimas de una supuesta politización de la justicia. Pero Trump ha mostrado poco interés en hacerlo, incluso después de que un juez detuvo temporalmente cualquier desembolso.

El gobierno de Trump “va a tener que presentar algunas sugerencias e ideas”, manifestó el líder de la mayoría del Senado, John Thune, antes de que la cámara alta se marchara el 21 de mayo. Thune, de Dakota del Sur, señaló que el dinero del “Fondo Antipolitización” —parte del cual podría ir a simpatizantes de Trump que golpearon a policías y atacaron el Capitolio el 6 de enero de 2021— “simplemente hace que todo sea mucho más difícil de lo que debería ser”.

El estancamiento por el fondo podría ser un punto de inflexión mientras los republicanos intentan conservar su mayoría en las elecciones de este año y avanzar su agenda. El impulso de Trump en año de campaña para derrotar a legisladores republicanos que considera desleales, incluidos algunos de los votos republicanos más confiables de Thune en el estrecho Senado 53-47, solo ha añadido tensión.

Los senadores Bill Cassidy, de Luisiana, y John Cornyn, de Texas, perdieron la reelección en mayo después de que Trump respaldó a sus rivales en las primarias, y no está claro cuán dispuestos estarán a apoyar la agenda del presidente en adelante. Además, un número creciente de senadores republicanos se ha frustrado con el presidente, ya que este ignora lo que ellos consideran sus necesidades políticas.

“Creo que es difícil separar cualquier cosa que ocurra aquí de lo que está pasando en el ambiente político a nuestro alrededor”, comentó Thune.

Los demócratas han dicho que planean presentar varias enmiendas al proyecto de ley de inmigración para reducir o eliminar el fondo. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, escribió en una carta a sus colegas el lunes por la mañana que los demócratas lanzarán “un esfuerzo coordinado para matar el fondo opaco antes de que salga un solo centavo”.

“Sin importar lo que hagan los republicanos, los obligaremos a votar sobre esto”, escribió.

Mientras crecía el enojo entre los republicanos del Senado, Trump dejó claro que no estaba demasiado preocupado.

“No me importan las elecciones de mitad de mandato”, dijo Trump la semana pasada en una conversación sobre la guerra con Irán.

Los republicanos del Senado trazan líneas sobre el fondo

En una reunión a puerta cerrada con el secretario de Justicia interino, Todd Blanche, antes de marcharse a su receso, los senadores republicanos lanzaron una especie de ultimátum: pongan algunos límites al fondo o lo haremos nosotros por ustedes.

Los senadores republicanos habían estado discutiendo varias maneras de restringir el fondo, entre ellas limitar quién puede recibir pagos, cambiar la composición de la comisión encargada de las decisiones del acuerdo, añadir algún tipo de revisión judicial para los solicitantes o eliminar el fondo por completo. Los republicanos han hablado de añadir parámetros al acuerdo en la medida no relacionada sobre control migratorio, pero preferirían que la Casa Blanca hiciera cambios por su cuenta.

Hubo pocas señales de avance durante el feriado por el Día de los Caídos.

El senador Todd Young, de Indiana, dijo a The Associated Press la semana pasada que no había visto indicios “que sugieran que nos enviaron un plan que nuestro liderazgo considerara aceptable”.

“Está en su cancha”, dijo Young sobre la Casa Blanca.

El senador Bill Hagerty, de Tennessee, dijo en “Fox News Sunday” de Fox News Channel que hay conversaciones en marcha “para llegar a algo que funcione”.

“Creo que la semana pasada simplemente hubo más detalles y más preguntas que debían resolverse”, afirmó Hagerty, y añadió: “Tengo ganas de ver los detalles esta semana”.

El secretario de Justicia interino se enfrenta al Senado

Blanche dijo a la AP en una entrevista el jueves que “muchas de las preguntas se responderán en el corto plazo”. Pero no dio más detalles, al señalar que “hablar en hipotéticos es algo que no creo que sea justo para el proceso”.

La reunión del secretario de Justicia interino con los senadores antes de que se marcharan fue “enojada”, según el senador Ted Cruz, de Texas, quien la describió en su pódcast. Cruz dijo que, de unos 45 republicanos del Senado que asistieron, “al menos la mitad estaban arremetiendo contra el procurador general”.

El Senado tenía previsto permanecer en sesión hasta tarde esa noche para votar el proyecto de gasto de inmigración, pero los líderes cancelaron las votaciones y enviaron a todos a casa. Cruz dijo que los senadores republicanos estaban “gritando” y le dijeron a Blanche que el fondo, que formaba parte de un acuerdo que resuelve la demanda de Trump contra el IRS, la oficina de hacienda, por la filtración de sus declaraciones de impuestos, “se siente como un beneficio propio” y “se siente como si Trump hubiera hecho un trato consigo mismo”.

Cruz, quien dijo que apoya el fondo, señaló que los demócratas habían dicho que presentarían enmiendas para eliminarlo. Si se hubieran quedado en sesión, los republicanos “habrían perdido todas las votaciones”, sostuvo.

Pronosticó que “veremos al gobierno anunciar, como mínimo, una modificación de esto, porque si no lo hacen, tienen una rebelión total en el Senado”.

Los acusados del 6 de enero podrían recibir dinero del fondo

Cruz dijo que hubo muchas preguntas de los senadores sobre los acusados del 6 de enero y que Blanche les aseguró que nadie que hubiera cometido un acto de violencia o agredido a las fuerzas del orden recibiría un pago. Pero Blanche se ha negado repetidamente a decir eso en público, y le dijo a la AP que “no hay límite sobre quién puede solicitar”.

Preguntado por personas que fueron violentas el 6 de enero, Blanche sugirió que eso podría ser demasiado difícil de definir.

“¿Quién es? Quiero decir, dígamelo usted, ¿no”, dijo Blanche. “Hay que definir algo y luego atenerse a ello. Así que es algo que he sido renuente a intentar hacer porque depende mucho de los hechos”.

Trump ha indultado a más de 1.500 acusados que fueron imputados y procesados por el ataque de 2021, incluidos cientos que fueron condenados por golpear violentamente y herir a policías mientras irrumpían en el Capitolio.

La unidad sobre el control migratorio se descarrila por otros temas

La división por el fondo llega después de que los republicanos abandonaron 1.000 millones de dólares en financiamiento de seguridad para la Casa Blanca, incluido para el nuevo salón de baile de Trump, mientras demócratas y algunos republicanos cuestionaban el uso de dinero de los contribuyentes para el enorme proyecto en un momento de dificultades económicas. Además del fondo, los demócratas habían planeado obligar a los senadores republicanos a votar a favor o en contra del dinero para el salón de baile.

En la legislación queda el financiamiento para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, que los demócratas han bloqueado durante meses en protesta por la ofensiva del gobierno en materia de control migratorio.

Los republicanos están usando una maniobra presupuestaria compleja llamada reconciliación para financiar a las agencias hasta el final del mandato de Trump sin apoyo demócrata. Aun así, el éxito requiere unidad republicana y la eventual firma de Trump.

Los demócratas dicen que esperan que sus colegas republicanos sigan plantándole cara a la Casa Blanca. El senador Gary Peters, de Michigan, dijo la semana pasada que el fondo antipolitización es “probablemente una de las cosas más corruptas que hemos visto hacer a un presidente estadounidense”.

“Es ir demasiado lejos para algunos de mis colegas republicanos en el Senado”, expresó Peters. “Espero que se den cuenta de que lo que se hizo es simplemente inaceptable y que se mantendrán firmes”.

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Los periodistas de The Associated Press Steven Sloan y Joey Cappelletti en Washington, y Jamie Stengle en Dallas, contribuyeron a este informe.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP