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Pep Biel y Kerwin Vargas conducen a Charlotte a triunfo de 3-1 ante Toronto en la MLS

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Pep Biel anotó un gol y aportó un pase para otro, Kerwin Vargas sumó dos asistencias y Charlotte venció el sábado 3-1 a Toronto para colocarse en zona de playoffs en la MLS.

Brandt Bronico (derecha) abraza al colombiano Kerwin Vargas, su compañero en Charlotte, durante el partido de la MLS, ante Toronto, el sábado 16 de mayo de 2026 (AP Foto/Nell Redmond)
Brandt Bronico (derecha) abraza al colombiano Kerwin Vargas, su compañero en Charlotte, durante el partido de la MLS, ante Toronto, el sábado 16 de mayo de 2026 (AP Foto/Nell Redmond) AP

Wilfried Zaha marcó a los 19 minutos —con asistencias del colombiano Vargas y del español Biel— para darle a Charlotte la ventaja por 1-0. Fue el tercer gol de la temporada para Zaha y el 13.º en 43 apariciones en su carrera. La asistencia de Biel fue su quinta en el curso.

Derrick Etienne Jr. recibió un pase del colombo-canadiense Jonathan Osorio tres minutos después y anotó para empatar 1-1. Etienne suma 22 goles en 229 partidos de su carrera.

La asistencia de Osorio fue su tercera, igualando su total en cada una de las dos temporadas anteriores.

Charlotte se puso arriba por 2-1 a los 35 minutos y mantuvo esa ventaja hasta el descanso, cuando la tercera asistencia de la temporada por parte de Vargas dejó servido el primer gol del defensor David Schnegg con el club. El otro gol de Schnegg fue en 2024 con D..C. United.

Durante su etapa con Charlotte, Biel acumula 39 participaciones directas en goles, incluidas 20 anotaciones. Está a una del récord del club, impuesto por Karol Swiderski.

Charlotte llegó al séptimo sitio, que otorga pasaje a los playoffs, con 18 puntos. Toronto se estancó en 14 y es undécimo.

Otros partidos

El belga Hugo Cuypers marcó su 13ra diana en la campaña para liderar la tabla de goleadores, y el Fire de Chicago se impuso 2-0 a Montreal.

Gracias a un tanto de Luca Langoni al comienzo del segundo tiempo, el Revolution de Nueva Inglaterra venció 2-1 al Minnesota United.

El colombiano Andrés Perea consiguió su primer gol de la temporada y New York City FC rescató un empate 1-1 ante los Red Bulls de la misma ciudad.

Además, el Union de Filadelfia empató 1-1 con el Crew de Columbus; el Atlanta United igualó por idéntico marcador ante Orlando City, lo mismo que D.C. United ante San Luis.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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