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Pentágono dice que el secretario de la Marina, John Phelan, dejará su cargo

WASHINGTON (AP) — El Pentágono anunció el miércoles que el principal funcionario civil de la Marina, el secretario de la Marina, John Phelan, dejará su cargo.

ARCHIVO - John Phelan comparece ante una audiencia de la Comisión de Servicios Armados del Senado en el Capitolio, el 27 de febrero de 2025, en Washington. (AP Foto/Rod Lamkey, Jr./Archivo)
ARCHIVO - John Phelan comparece ante una audiencia de la Comisión de Servicios Armados del Senado en el Capitolio, el 27 de febrero de 2025, en Washington. (AP Foto/Rod Lamkey, Jr./Archivo) AP

En un comunicado publicado en redes sociales, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, señaló que Phelan “abandona la administración, con efecto inmediato”.

Parnell indicó que el subsecretario de la Marina, Hung Cao, se convertirá en secretario interino de la Marina.

La salida repentina se produce apenas un día después de que Phelan se dirigiera a una gran multitud de marineros y profesionales de la industria en la conferencia anual de la Marina en Washington, D.C., y hablara con reporteros sobre su agenda.

La salida de Phelan también ocurre pocas semanas después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, destituyera al principal oficial del Ejército, el general Randy George, así como a otros dos generales de alto rango del Ejército.

Phelan no había servido en las fuerzas armadas ni había desempeñado antes un cargo civil de liderazgo en la institución cuando el presidente Donald Trump lo nominó como secretario a finales de 2024.

Phelan fue un importante donante de la campaña de Trump y fundó la firma privada de inversión Rugger Management LLC. Según su biografía, el principal contacto de Phelan con el ámbito militar provino de un puesto de asesoría que ocupó en Spirit of America, una organización sin fines de lucro que apoyaba la defensa de Ucrania y la defensa de Taiwán. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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