americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Pensando en Europa, Barcelona y Real Madrid siguen su lucha en España

BARCELONA (AP) — El Barcelona buscará dar otro paso hacia una defensa exitosa de su título de La Liga española cuando reciba al Espanyol en el derbi catalán el sábado.

Lamine Yamal del Barcelona reacciona tras la derrota 2-0 antre el Atlético de Madrid en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 8 de abril de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort)
Lamine Yamal del Barcelona reacciona tras la derrota 2-0 antre el Atlético de Madrid en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 8 de abril de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort) AP

Con ocho partidos por disputar, el Barça parece tener otro título al alcance. El equipo de Hansi Flick tiene una ventaja de siete puntos sobre el Real Madrid, su perseguidor inmediato, que el viernes recibirá al entonado Girona.

"Sabemos que cada partido es clave y hay menos margen de error. Vamos a seguir peleando, sabemos lo que representamos”, manifestó el técnico madridista Álvaro Arbeloa el jueves.

Ambos gigantes podrían verse tentados a rotar sus alineaciones y priorizar los partidos de la Liga de Campeones de la próxima semana, cuando deberán remontar como visitantes para alcanzar las semifinales europeas.

El Barça debe revertir una derrota 2-0 ante el Atlético de Madrid cuando visite la capital española el martes, un día antes de que el Madrid viaje para enfrentar al Bayern Múnich tras perder 2-1 ante el conjunto alemán.

“Quiero salir a ganar (el viernes), no pienso en rotaciones, en el partido siguiente, y voy a sacar un equipo a la altura de ello”, dijo Arbeloa. ”No estamos para probaturas, queremos que llegue el partido de Múnich y probar de lo que somos capaces. Antes nos tenemos que centrar en el partido de mañana, el partido del miércoles empieza mañana, tenemos que hacer un gran partido con nuestra gente y sacar un gran equipo".

Partidos clave

La última vez que el Barça jugó contra los periquitos, a principios de enero, su rival más modesto de la misma ciudad llegaba con una racha de cinco victorias consecutivas en la liga y ocupaba el quinto puesto.

Pero esa dura derrota 2-0 ante los azulgranas, en la que el Espanyol desperdició varias ocasiones tempranas, desencadenó una mala racha que ya alcanza 13 partidos seguidos sin ganar. El equipo, de propiedad estadounidense, ahora está en el décimo lugar.

La derrota del Barça ante el Atlético en los cuartos de final de la Liga de Campeones el miércoles puso fin a su racha de nueve partidos sin perder. A los azulgranas solo lo han dejado sin marcar tres veces esta temporada, y dos de esos partidos sin marcar fuera contra el Atlético.

El Madrid recibe a Girona después de perder dos partidos consecutivos: cayó 2-1 en Mallorca en la jornada anterior, antes de su derrota ante el Bayern el martes.

Girona pasó la mayor parte de la primera mitad de la temporada en la zona de descenso, pero ha mejorado en 2026. Está en el 12do puesto tras perder apenas tres de sus últimos 13 partidos, una racha que incluyó una victoria 2-1 sobre el Barça en febrero.

Jugadores a seguir

Es probable que Marcus Rashford vuelva a ser titular con el Barça en lugar del lesionado Raphinha.

El delantero inglés fue la mayor amenaza azulgrana contra el Atlético, pero no logró concretar sus oportunidades.

Arbeloa indicó que Jude Bellingham y Eduardo Camavinga serán titulares con el Madrid contra Girona. Bellingham está recuperando su mejor forma tras una lesión, mientras que a Camavinga se le vincula con un posible traspaso en el mercado de verano.

Fuera de acción

El mediocampista Pedri González es duda en el Barça después de ser sustituido al descanso contra el Atlético. Flick explicó que fue por precaución, sin especificar el motivo.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Luis Díaz festeja tras anotar el primer gol del Bayern Múnich en la victoria 2-1 ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Liga de Campeones, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/José Bretón)

Díaz y Kane guían al Bayern a vencer 2-1 al Real Madrid en ida de cuartos de la Champions

ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Congresistas de EEUU que viajaron a Cuba dicen que diálogo bilateral no es todavía una negociación

LA HABANA (AP) — Dos congresistas estadounidenses que viajaron a Cuba para observar la situación humanitaria en la isla aseguraron que, aunque hay un contacto entre los dos gobiernos, aún no se puede hablar de una negociación formal.
El uruguayo Luis Suárez festeja con el argentino Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, luego de anotar en el encuentro inaugural de su nuevo estadio, el sábado 4 de abril de 2026, ante Austin (AP Foto/Lynne Sladky)

Luego de 13 años de espera, el sueño de David Beckham se cumple: Inter Miami estrena casa

Destacados del día

🚨 CUBA RESPONDE A EE.UU.: NIEGA FRAUDE AL MEDICARE Y LO CALIFICA DE CALUMNIA

🚨 CUBA RESPONDE A EE.UU.: NIEGA FRAUDE AL MEDICARE Y LO CALIFICA DE "CALUMNIA"

Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz y amenaza con destruir barcos tras ataques de Israel en Líbano

Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz y amenaza con destruir barcos tras ataques de Israel en Líbano

DÍAZ-CANEL AMENAZA A EE.UU.: HABRÁ GUERRA DE GUERRILLAS SI ATACAN CUBA

DÍAZ-CANEL AMENAZA A EE.UU.: "HABRÁ GUERRA DE GUERRILLAS SI ATACAN CUBA"

Haitiano con orden de deportación que entró ilegal bajo BIDEN, acusado de asesinar a empleada en Fort Myers

Haitiano con orden de deportación que entró ilegal bajo BIDEN, acusado de asesinar a empleada en Fort Myers

Arrestan en Miami a boxeador cubano Frank Zaldívar por intento de asesinato tras violento incidente

Arrestan en Miami a boxeador cubano Frank Zaldívar por intento de asesinato tras violento incidente

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter