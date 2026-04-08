americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Penal de Cucho Hernández salva empate 1-1 para Real Betis ante Braga en cuartos de la Liga Europa

BRAGA, Portugal (AP) — Cucho Hernández transformó un penal para el Real Betis y rescató el empate 1-1 de visita el miércoles Braga en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga Europa.

Cucho Hernández celebra tras anotar el gol del Real Betis en el empate 1-1 contra Braga en los cuartos de final de la Liga Europa, el miércoles 8 de abril de 2026. (AP Foto/Luis Vieira)
Cucho Hernández celebra tras anotar el gol del Real Betis en el empate 1-1 contra Braga en los cuartos de final de la Liga Europa, el miércoles 8 de abril de 2026. (AP Foto/Luis Vieira) AP

Hernández batió a Lukáš Horníček desde los 11 pasos a los 61 munutos, después de que el guardameta había atajado un cabezazo del delantero colombiano en la primera mitad.

Florian Grillitsch adelantó 1-0 a los locales en los primeros compases, definiendo con un remate de tacón tras un tiro de esquina.

La UEFA informó que Braga disputó su partido número 98 en el torneo de segunda categoría en las copas europeas, lo cual es un récord.

Braga busca alcanzar las semifinales por primera vez desde 2011, cuando el club portugués llegó a la final.

Los jugadores y los aficionados guardaron un minuto de silencio antes del saque inicial para honrar a Mircea Lucescu, la gran figura del fútbol rumano que murió esta semana.

Los otros tres partidos de cuartos de final se disputarán el jueves: Aston Villa visita a Bologna; Nottingham Forest juega en Porto; y Friburgo recibe al Celta de Vigo.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Luis Díaz festeja tras anotar el primer gol del Bayern Múnich en la victoria 2-1 ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Liga de Campeones, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/José Bretón)

Díaz y Kane guían al Bayern a vencer 2-1 al Real Madrid en ida de cuartos de la Champions

ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Congresistas de EEUU que viajaron a Cuba dicen que diálogo bilateral no es todavía una negociación

LA HABANA (AP) — Dos congresistas estadounidenses que viajaron a Cuba para observar la situación humanitaria en la isla aseguraron que, aunque hay un contacto entre los dos gobiernos, aún no se puede hablar de una negociación formal.
El uruguayo Luis Suárez festeja con el argentino Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, luego de anotar en el encuentro inaugural de su nuevo estadio, el sábado 4 de abril de 2026, ante Austin (AP Foto/Lynne Sladky)

Luego de 13 años de espera, el sueño de David Beckham se cumple: Inter Miami estrena casa

Destacados del día

DÍAZ-CANEL AMENAZA A EE.UU.: HABRÁ GUERRA DE GUERRILLAS SI ATACAN CUBA

DÍAZ-CANEL AMENAZA A EE.UU.: "HABRÁ GUERRA DE GUERRILLAS SI ATACAN CUBA"

Haitiano con orden de deportación que entró ilegal bajo BIDEN, acusado de asesinar a empleada en Fort Myers

Haitiano con orden de deportación que entró ilegal bajo BIDEN, acusado de asesinar a empleada en Fort Myers

Arrestan en Miami a boxeador cubano Frank Zaldívar por intento de asesinato tras violento incidente

Arrestan en Miami a boxeador cubano Frank Zaldívar por intento de asesinato tras violento incidente

Trump anuncia alto el fuego con Irán por dos semanas y el regimen confirma apertura del estrecho de Ormuz

Trump anuncia alto el fuego con Irán por dos semanas y el regimen confirma apertura del estrecho de Ormuz

ACUSAN POSIBLE VÍNCULO DE CUBA EN FRAUDE MILLONARIO AL MEDICARE EN FLORIDA

ACUSAN POSIBLE VÍNCULO DE CUBA EN FRAUDE MILLONARIO AL MEDICARE EN FLORIDA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter