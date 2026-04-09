Películas de Almodóvar, Pawlikowski y Hamaguchi lideran una selección de autor en Cannes

La presidenta del Festival de Cine de Cannes, Iris Knobloch, derecha, y el delegado general del festival, Thierry Fremaux, posan tras una rueda de prensa para anunciar la programación del Festival Internacional de Cine de Cannes para su 79ª edición, el jueves 9 de abril de 2026 en París. (Foto AP/Thibault Camus) AP

Los organizadores del festival del sur de Francia, que se celebra del 12 al 23 de mayo, presentaron el jueves en París una programación cargada de grandes autores internacionales en una conferencia de prensa.

Los espacios más codiciados de Cannes están en su selección de competición. Este año, 21 películas competirán por la Palma de Oro. Entre ellas figuran “Fatherland”, un drama de la Guerra Fría protagonizado por Sandra Hüller y dirigido por Pawlikowski (“Ida”, “Cold War”); “All of a Sudden”, el debut en francés de Hamaguchi (“Drive My Car”); y “Amarga Navidad”, de Almodóvar, que ya se estrenó en España.

Por ahora, Cannes cuenta con pocos estrenos de Hollywood y pocos cineastas estadounidenses. Una excepción en competición es “The Man I Love”, de Ira Sachs, un relato neoyorquino protagonizado por Rami Malek y ambientado durante la crisis del sida en la década de 1980. En la sección paralela Un Certain Regard, Jane Schoenbrun presentará su continuación de “I Saw the TV Glow” (2014): “Teenage Sex and Death at Camp Miasma”, sobre la realización de una película slasher. Es protagonizada por Hannah Einbinder y Gillian Anderson.

Varios ganadores antiguos de la Palma están en la mezcla. Entre ellos se encuentra “Fjord”, del autor rumano Cristian Mungiu, ambientada en Noruega y protagonizada por Renate Reinsve —recientemente nominada al Oscar— y Sebastian Stan. “4 luni, 3 saptamâni si 2 zile” ("4 meses, 3 semanas, 2 días"), de Mungiu, ganó la Palma en 2007.

También regresa el director japonés Hirokazu Kore-eda, cuyo drama de 2018 “Manbiki kazoku” ("Un asunto de familia") ganó la Palma. Presentará la cinta de ciencia ficción “Sheep in the Box”, sobre una pareja en duelo en un futuro cercano que lleva a casa a un niño humanoide como su hijo.

El distribuidor especializado Neon ya se sumó a “Fjord”, “Sheep in the Box” y “All of a Sudden”, lo que le da la oportunidad de ampliar su récord histórico de seis ganadoras consecutivas de la Palma. El año pasado, el estreno de Neon “Yek tasadof-e sadeh” ("Un simple accidente"), del cineasta iraní Jafar Panahi, ganó la Palma.

Neon también está detrás de una selección fuera de competición: “Her Private Hell”, de Nicolas Winding Refn, el cineasta de “Drive”. Un thriller protagonizado por Sophie Thatcher y Charles Melton, es el primer largometraje de Refn desde “The Neon Demon” (2016).

El festival defiende la “capacidad de soñar y pensar libremente”

El cineasta ruso Andrey Zvyagintsev también vuelve a la competición de Cannes con “Minotaur”. Las dos películas anteriores de Zvyagintsev, “Nelyubov” ("Sin amor") y “Leviathan”, se estrenaron en Cannes y luego obtuvieron nominaciones al Oscar.

Otras películas en competición incluyen obras de Asghar Farhadi (“Parallel Stories”), Lukas Dhont (“Coward”) y Lazlo Nemes (“Moulin”).

Thierry Fremaux, director artístico de Cannes, anunció las selecciones en una conferencia de prensa junto a la presidenta del festival, Iris Knobloch. Fremaux indicó que se presentaron 2.541 largometrajes para su inclusión. Calculó que el anuncio del jueves abarcó el 95% de la selección, por lo que se darán a conocer algunas películas más en las próximas semanas.

“En este momento, reunir películas y artistas de todo el mundo no es un lujo, es una necesidad", dijo Knobloch. "Porque cuando el mundo se oscurece, perdemos el rumbo. Mostrar películas de todos los horizontes no es un acto trivial. Es defender lo más preciado para la humanidad: su capacidad de soñar y pensar libremente”.

Cannes llega tras un festival de 2025 que produjo varias aspirantes al Oscar, incluidas dos nominadas a mejor película: “Sentimental Value” ("Valor sentimental"), de Joachim Tier, y “O Agente Secreto” ("El agente secreto"), de Kleber Mendonça Filho. El Cannes de este año parece bien posicionado para mantener el estatus del festival como plataforma global de lanzamiento de muchas de las mejores películas internacionales del año, algunas de las cuales seguramente aparecerán en los Oscar de 2027.

Los estudios de Hollywood están menos presentes en Cannes este año

Pero los estudios de Hollywood parecen brillar por su ausencia. Fremaux ha dicho que no se esperen estrenos en la alfombra roja como “Top Gun: Maverick” o “Mission: Impossible — The Final Reckoning” ("Misión imposible: Sentencia Final"), ambas con estrenos llamativos en años recientes. Este año, Cannes anunció antes de la conferencia de prensa en París que el debut como director de John Travolta, “Propeller One-Way Night Coach”, se estrenará en la sección Cannes Premiere.

“Estados Unidos estará presente, pero los estudios lo estarán un poco menos", dijo Fremaux. "Es importante saber que cuando los estudios están menos presentes en Cannes, significa que, por lo general, también están menos presentes en el tipo de cine que antes les permitía prosperar”.

Dos destacados directores estadounidenses estrenarán documentales en proyecciones especiales: Steven Soderbergh con “John Lennon: The Last Interview” y Ron Howard con “Avedon”, sobre el fotógrafo Richard Avedon.

La película que abrirá el festival, fuera de competición, es el filme francés de la década de 1920 “The Electric Kiss”.

Cannes exige que su película de apertura se estrene la misma semana en los cines franceses. Y para entrar en su prestigiosa selección de competición se requiere distribución en salas, una condición que —dadas las leyes francesas que protegen las ventanas de exhibición en cines— ha excluido películas de Netflix y otros títulos de streaming desde 2017.

Este año, el cineasta surcoreano Park Chan-wook presidirá el jurado de nueve miembros que decidirá la Palma. Y se entregarán dos Palmas honoríficas: a Barbra Streisand y a Peter Jackson.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP