TRAGEDIA EN DORAL: DOS ESTUDIANTES MUEREN TRAS ACCIDENTE EN TESLA QUE SE INCENDIÓ

Doral, Florida — Una tragedia sacude al sur de Florida luego de que dos estudiantes del Downtown Doral Charter Upper School murieran tras un violento accidente en el que el vehículo en el que viajaban se estrelló y se incendió.

Las víctimas fueron identificadas como Mateo Dávila, de 17 años, y Alessia Tucci, de 16 , quienes mantenían una relación y eran conocidos dentro de la comunidad escolar.

El siniestro ocurrió el martes después de las 6:00 p.m. en la intersección de NW 87th Ave y 54th St .

Embed - Alexis Boentes on Instagram: "Hay mucho dolor en una comunidad estudiantil en #Doral, tras la muerte de dos adolescentes, de 16 y 17 años, en un accidente automovilístico. Según la información preeliminar, el auto eléctrico en el que viajaban perdió el control, chocó con un poste y prendió en llamas."

Se salió de la vía

Impactó contra un poste

Se incendió en cuestión de segundos

Ambos jóvenes fallecieron en el lugar.

Comunidad escolar en duelo

La directora del centro educativo confirmó la noticia en un comunicado oficial:

“Toda nuestra comunidad está de luto ante esta pérdida inimaginable”.

La escuela anunció apoyo psicológico para estudiantes y personal en los próximos días.

Jóvenes con futuro

Mateo era jugador del equipo de baloncesto del centro, mientras que Alessia era una estudiante muy querida por sus compañeros.

Ambos dejaron una “huella imborrable” en la escuela, según autoridades académicas.

Testimonios que conmueven

Amigos cercanos expresaron el impacto emocional:

“Todo el mundo está triste”

“Empecé a temblar cuando lo supe”

La noticia ha generado una ola de dolor entre estudiantes, maestros y familias.

Investigación en curso

Las autoridades continúan investigando las causas del accidente, mientras la comunidad intenta asimilar la tragedia.