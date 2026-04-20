Pelea planeada entre jóvenes escala a tiroteo y deja 2 muertos en parque de Carolina del Norte

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El tiroteo ocurrió alrededor de las 10:00 de la mañana en Leinbach Park, que está cerca de Jefferson Middle School, indicó la policía de Winston-Salem en una publicación en redes sociales.

Varias personas recibieron disparos, incluyendo dos que murieron, señaló la Oficina Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte en un comunicado.

El subjefe de la policía de Winston-Salem, Jason Swaim, explicó que dos menores habían acordado reunirse en el parque para pelear. Indicó que durante la pelea se disparó un arma de fuego, lo que “resultó en múltiples víctimas baleadas”. Añadió que las autoridades han identificado a “numerosas personas” involucradas en lo ocurrido, pero que los investigadores aún intentaban determinar su participación exacta, incluyendo si eran sospechosos, víctimas o testigos.

Swaim afirmó que las escuelas cercanas al parque estaban seguras y que los padres de los estudiantes de Jefferson Middle School podían recoger allí a sus hijos.

El tiroteo ocurrió en un parque de una zona suburbana y residencial al noroeste del centro de Winston-Salem, una ciudad de unos 250.000 habitantes conocida durante décadas por ser la sede de la tabacalera R.J. Reynolds Tobacco Co.

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Los periodistas de The Associated Press Gary D. Robertson, en Raleigh, Carolina del Norte, y Sarah Brumfield, en Cockeysville, Maryland, contribuyeron a este despacho. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP