Paris Saint-Germain conquista otro título de liga al vencer 2-0 a su escolta Lens

Al equipo de Luis Enrique nada más le bastaba con un empate para sellar una quinta corona consecutiva de la Ligue 1 y ampliar el récord de títulos en la división de honor del fútbol francés. Los parisinos abrieron una distancia de nueve puntos por delante de Lens con un partido por disputar.
Khvicha Kvaratskhelia abrió el marcador a los 29 minutos e Ibrahim Mbaye puso cifras definitivas en el tiempo de descuento. Lens desperdició múltiples ocasiones para marcar en su feudo del Stade Bollaert-Delelis.
La liga francesa reprogramó el partido, originalmente previsto para el 11 de abril, para ayudar a las aspiraciones del PSG, vigente monarca, en la Liga de Campeones.
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