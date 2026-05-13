Paris Saint-Germain conquista otro título de liga al vencer 2-0 a su escolta Lens

Khvicha Kvaratskhelia del Paris Saint-Germain celebra con su compañero Ousmane Dembele tras anotar un gol ante Lens en la liga francesa, el miércoles 13 de mayo de 2026. (AP Foto/Jean-Francois Badias) AP

Al equipo de Luis Enrique nada más le bastaba con un empate para sellar una quinta corona consecutiva de la Ligue 1 y ampliar el récord de títulos en la división de honor del fútbol francés. Los parisinos abrieron una distancia de nueve puntos por delante de Lens con un partido por disputar.