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Paredes enciende a los Astros con sus primeros jonrones del año en una paliza 9-2 ante Guardianes

CLEVELAND (AP) — El mexicano Isaac Paredes conectó sus dos primeros jonrones de la temporada y Christian Walker también se voló la barda, mientras los Astros de Houston vencieron 9-2 a los Guardianes de Cleveland la noche del lunes para apenas su tercera victoria en 15 juegos.

Isaac Paredes, de los Astros de Houston, celebra después de batear un jonrón solitario en la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Guardianes de Cleveland, el lunes 20 de abril de 2026, en Cleveland. (AP Foto/David Richard)
Isaac Paredes, de los Astros de Houston, celebra después de batear un jonrón solitario en la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Guardianes de Cleveland, el lunes 20 de abril de 2026, en Cleveland. (AP Foto/David Richard) AP

Walker pegó un cuadrangular de dos carreras hacia el jardín entra izquierdo y central en la primera entrada para abrir la pizarra. El primera base rompió una mala racha de 0 de 15 al irse de 5-3 con tres carreras anotadas.

Paredes rompió el empate 2-2 con un jonrón abriendo la entrada hacia el jardín izquierdo en la cuarta, lo que encendió un episodio de cuatro carreras. Su primer vuelacercas del año llegó en su aparición número 76 al plato. El originario de Hermosillo, Sonora, quien conectó al menos 19 cuadrangulares en cada una de las últimas cuatro temporadas, añadió un tablazo solitario en la octava para cerrar la cuenta.

Paredes y el boricua Carlos Correa sumaron tres imparables cada uno. El sencillo de dos carreras de Correa coronó el estallido de la cuarta entrada y puso a los Astros al frente 6-2.

Spencer Arrighetti (2-0) lanzó cinco entradas y permitió dos carreras, cinco hits y cuatro bases por bolas, además de ponchar a tres. Los Astros tienen marca de 9-15 después de comenzar la temporada con registro de 6-3.

Slade Cecconi (0-3) fue castigado con siete carreras (seis limpias) en cinco entradas. El venezolano Brayan Rocchio se fue de 3-3 con una base por bolas por los Guardianes, que habían ganado tres de cuatro.

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