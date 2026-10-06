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Paramount completa la compra de Warner Bros y nace el gigante de Hollywood Skydance

CHICAGO (AP) — Paramount Pictures cerró de manera oficial el martes su adquisición de Warner Bros. Discovery por 81.000 millones de dólares, dando paso a un nuevo coloso de Hollywood.

En esta imagen del 18 de diciembre de 2025, se puede ver la torre de Paramount Pictures con el letrero de Hollywood al fondo, en Los Ángeles. (AP Foto/Jae C. Hong, Archivo)
En esta imagen del 18 de diciembre de 2025, se puede ver la torre de Paramount Pictures con el letrero de Hollywood al fondo, en Los Ángeles. (AP Foto/Jae C. Hong, Archivo) AP

La fusión reúne a dos de los estudios cinematográficos más antiguos de Estados Unidos bajo un nuevo nombre: Skydance.

HBO Max, títulos que van desde “Harry Potter” hasta “Sinners” y cadenas como CNN también estarán a partir de este momento bajo el mismo techo de Paramount+, CBS y producciones como “Top Gun” y “El padrino”. Todos quedan bajo el mando del multimillonario David Ellison y su nuevo codirector ejecutivo, Ynon Kreiz.

“Hoy es un día histórico, no solo para Skydance, sino para toda nuestra industria", afirmó Ellison. "No podríamos estar más entusiasmados por ponernos a trabajar”.

Skydance, propiedad de Ellison, adquirió Paramount el año pasado por 8.000 millones de dólares, antes de poner la mira en Warner. Posteriormente se desató una turbulenta disputa a lo largo de aproximadamente un año por comprar al histórico gigante de Hollywood. Al incluir miles de millones de dólares en deuda, la adquisición asciende a casi 111.000 millones de dólares.

La fusión de los estudios bajo el nombre de Skydance representa una de las mayores uniones en la historia de los medios de comunicación y el entretenimiento, concentrando aún más el poder en una industria que ya está en manos de un puñado de figuras. La política también se cernió sobre gran parte del proceso. La familia Ellison ha mantenido una larga relación con el presidente Donald Trump, quien dijo el martes que Skydance “va a ser una gran empresa”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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