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Papa señala que “no me interesa en absoluto” debatir con Trump, pero seguirá predicando la paz

A BORDO DEL AVIÓN PAPAL (AP) — El papa León XIV indicó el sábado que “no me interesa en absoluto” debatir con el presidente estadounidense Donald Trump sobre la guerra con Irán, pero que seguirá predicando el mensaje evangélico de paz.

El papa León XIV llega en procesión para celebrar la misa en el aeropuerto de Yaoundé Ville, Camerún, el sábado 18 de abril de 2026, en el sexto día de su visita pastoral de 11 días a África. (Foto AP/Andrew Medichini)
El papa León XIV llega en procesión para celebrar la misa en el aeropuerto de Yaoundé Ville, Camerún, el sábado 18 de abril de 2026, en el sexto día de su visita pastoral de 11 días a África. (Foto AP/Andrew Medichini) AP

León XIV habló con periodistas a bordo del avión papal que volaba de Camerún a Angola.

Se refirió a las críticas de Trump a su mensaje de paz, que han dominado los titulares esta semana. Pero el papa estadounidense también intentó aclarar las cosas, al insistir en que su predicación no está dirigida a Trump, sino que refleja un mensaje evangélico más amplio de paz.

“Ha habido una cierta narrativa que no ha sido exacta en todos sus aspectos, pero debido a la situación política creada cuando, el primer día del viaje, el presidente de Estados Unidos hizo algunos comentarios sobre mí”, señaló. “Gran parte de lo que se ha escrito desde entonces ha sido más comentario sobre comentario, tratando de interpretar lo que se ha dicho”.

Trump lanzó la crítica en su plataforma de redes sociales Truth Social la noche del 12 de abril, cuando cuestionó la predicación de León XIV sobre la paz al tiempo que la guerra —que estalló con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero y continuó con la represalia de Irán— sigue recrudeciéndose. Trump acusó a León de ser blando con el crimen, de estar demasiado cercano a la izquierda y sostuvo que el primer pontífice estadounidense debía su elección a él.

León XIV ha lanzado exhortos constantes a la paz y al diálogo y ha denunciado el uso de justificaciones religiosas para la guerra. En concreto, calificó de “verdaderamente inaceptable” la amenaza de Trump de aniquilar la civilización iraní.

El Vaticano ha subrayado que, cuando el papa predica sobre la paz, se refiere a todas las guerras que devastan el planeta, no sólo al conflicto con Irán. La Iglesia ortodoxa rusa, por ejemplo, ha justificado la invasión de Ucrania por parte de Moscú como una “guerra santa”.

Al hablar con los periodistas el sábado, León XIV se refirió específicamente a sus declaraciones de esta semana ante una reunión por la paz en Bamenda, Camerún. La ciudad es el epicentro de un conflicto separatista con el que la región occidental anglófona del país ha lidiado desde hace casi una década.

León XIV explicó que su discurso, en que arremetió contra el “puñado de tiranos” que estaban devastando la Tierra con guerra y explotación, fue escrito hace dos semanas, mucho antes que comenzaran las críticas de Trump.

“Y, sin embargo, por cómo se dieron las cosas, se interpretó como si yo estuviera tratando de debatir otra vez con el presidente, lo cual no me interesa en absoluto”, señaló.

Sin embargo, indicó que de cara al futuro seguirá predicando el Evangelio.

“Vengo principalmente a África como pastor, como cabeza de la Iglesia católica, para estar con ellos, celebrar con ellos, alentar y acompañar a todos los católicos de toda África”, aseveró.

Subrayó algunas próximas lecturas litúrgicas acerca de lo que significa ser cristiano y seguir a Cristo, promover la fraternidad y la hermandad, “pero también buscar maneras de promover la justicia en nuestro mundo, promover la paz en nuestro mundo”, añadió.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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