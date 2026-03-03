americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Paolo Banchero iguala su máximo de la temporada con 37 puntos y Magic arrolla a Wizards 126-109

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Paolo Banchero igualó su mejor marca de la temporada con 37 puntos, Desmond Bane anotó 25 y el Magic de Orlando se encaminó el martes a una victoria por 126-109 sobre los Wizards de Washington.

Paolo Banchero, del Magic de Orlando, busca enviar un pase frente a Bub Carrington, de los Wizards de Washington, el martes 3 de marzo de 2026 (AP Foto/John Raoux)
Paolo Banchero, del Magic de Orlando, busca enviar un pase frente a Bub Carrington, de los Wizards de Washington, el martes 3 de marzo de 2026 (AP Foto/John Raoux) AP

Banchero acertó 15 de 21 tiros de campo por Orlando, que embocó el 55,3% de sus disparos y dominó con sus titulares en la cancha para cortar una racha de dos derrotas. El Magic es séptimo en la Conferencia Este.

Jett Howard anotó 12 puntos, mientras que Jalen Suggs, Jevon Carter y Moritz Wagner aportaron 10 cada uno para un equipo de Orlando que no contó con los lesionados Anthony Black (cuádriceps), Wendell Carter Jr. (tobillo) ni Franz Wagner (tobillo).

El novato Will Riley anotó 19 puntos y Jaden Hardy sumó 18 por los Wizards, que tuvieron a nueve jugadores sanos disponibles y sufrieron su sexta derrota consecutiva.

Angel Reese, del Sky de Chicago de la WNBA, estuvo presente para ver a su hermano, Juju Reese, de Washington, quien jugó como titular por segunda vez en su carrera. El novato de 2,06 metros, procedente de Maryland, terminó con nueve puntos y ocho rebotes en 32 minutos.

_____

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

Destacados del día

Cuba acusa a seis personas de terrorismo tras presunta infiltración armada en Villa Clara

Cuba acusa a seis personas de terrorismo tras presunta infiltración armada en Villa Clara

Díaz-Canel AHORA exige reformas urgentes al modelo económico cubano en plena crisis

Díaz-Canel AHORA exige reformas "urgentes" al modelo económico cubano en plena crisis

Manuel Marrero descentraliza la economía: municipios podrán aprobar todos los actores económicos en Cuba

Manuel Marrero descentraliza la economía: municipios podrán aprobar todos los actores económicos en Cuba

ICE arresta a dos cubanos con historial de delitos violentos y acelera deportaciones récord

ICE arresta a dos cubanos con historial de delitos violentos y acelera deportaciones récord

Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter