Paolo Banchero iguala su máximo de la temporada con 37 puntos y Magic arrolla a Wizards 126-109

Paolo Banchero, del Magic de Orlando, busca enviar un pase frente a Bub Carrington, de los Wizards de Washington, el martes 3 de marzo de 2026 (AP Foto/John Raoux) AP

Banchero acertó 15 de 21 tiros de campo por Orlando, que embocó el 55,3% de sus disparos y dominó con sus titulares en la cancha para cortar una racha de dos derrotas. El Magic es séptimo en la Conferencia Este.

Jett Howard anotó 12 puntos, mientras que Jalen Suggs, Jevon Carter y Moritz Wagner aportaron 10 cada uno para un equipo de Orlando que no contó con los lesionados Anthony Black (cuádriceps), Wendell Carter Jr. (tobillo) ni Franz Wagner (tobillo).

El novato Will Riley anotó 19 puntos y Jaden Hardy sumó 18 por los Wizards, que tuvieron a nueve jugadores sanos disponibles y sufrieron su sexta derrota consecutiva.

Angel Reese, del Sky de Chicago de la WNBA, estuvo presente para ver a su hermano, Juju Reese, de Washington, quien jugó como titular por segunda vez en su carrera. El novato de 2,06 metros, procedente de Maryland, terminó con nueve puntos y ocho rebotes en 32 minutos.

FUENTE: AP