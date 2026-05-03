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Países de la OPEP+ acuerdan alza de producción mientras Irán mantiene control del estrecho de Ormuz

VIENA (AP) — Siete países del grupo OPEP+ de naciones productoras de petróleo —entre ellos Arabia Saudí y Rusia— decidieron aumentar levemente la producción a partir de junio como parte de un compromiso con la “estabilidad del mercado”.

Buques de carga cerca del Estrecho de Ormuz, vistos desde Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos, el 1 de mayo del 2026. (AP foto/Fatima Shbair)
Buques de carga cerca del Estrecho de Ormuz, vistos desde Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos, el 1 de mayo del 2026. (AP foto/Fatima Shbair) AP

El compromiso de los siete países —incluyendo también a Argelia, Irak, Kazajistán, Kuwait y Omán— de elevar la producción en 188.000 barriles diarios se produce después de una reunión virtual que celebraron el domingo.

La medida es en gran parte simbólica porque llega mientras Irán bloquea el estrecho de Ormuz, en la entrada del golfo Pérsico, por donde normalmente pasa alrededor de una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural, en medio de la guerra, de Estados Unidos e Israel contra Irán. Eso ha detenido gran parte del petróleo enviado desde los productores del Golfo Pérsico y ha sacado del mercado mundial millones de barriles al día.

También se produce tras la decisión de Emiratos Árabes Unidos de abandonar la OPEP, lo que sacude la alianza de 65 años que produce cerca del 40% del crudo mundial y ejerce una gran influencia sobre el precio de la energía en todo el planeta.

Irán es uno de los 12 países miembros de la OPEP, pero Rusia no lo es: trabaja con la alianza de productores con sede en Viena a través del grupo OPEP+.

Los siete países indicaron que celebrarán reuniones mensuales “para revisar las condiciones del mercado, el cumplimiento y la compensación” y planean reunirse de nuevo el 7 de junio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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